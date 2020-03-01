Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Kadıköy’de Galatasaray’a karşı 21 yıl sonra yenilen Fenerbahçe, bozulan fiyakasını düzeltmek, ligdeki zirve yarışına yeniden tutunabilmek, Trabzon’daki kupa derbisi öncesi moral bulmak gibi hedeflerle çıktı Antalya deplasmanına. Ancak son beş maçında yenilgi yüzü görmeyen, Malatya’daki son dakika geri dönüşüyle özgüven tazeleyen kırmızı-beyazlıların hiç şakası yoktu. Maç da neredeyse golle başlıyordu. Henüz 2. dakikada Antalya’nın soldan kullandığı kornerde topu önünde bulan Veysel’in penaltı noktası üzerinden vuruşu Altay’ın üzerine gitti. 16’da ise inanılmaz anlar yaşandı; Kruse’nin soldan ortasına arka direkte Mehmet Ekici kafayı vurdu. Boffin’i geçen meşin yuvarlağa çizgi üzerinde Celutska engel oldu. Yeni bir vuruş şansı bulan Mehmet Ekici yakın mesafeden üst direği nişanlayarak imkânsızı başardı.

Hayaller sönüyor

Antalya’nın cevabı gecikmedi. 19’da Dirar’ın hatasında topu kapan Amilton, karşı karşıya pozisyonda Altay’a karşı iki kez şut girişimde bulundu ama genç eldiven kalesinde devleşti. 35’te Mehmet Ekici’nin sağ kanattan verdiği ara pasını Ozan Tufan arka direkteki Muriç’e aktardı, Kosovalı dört haftalık gol hasretini dindirdi: 1-0. Soyunma odasına lider giren Fenerbahçe sahaya geri döndüğünde karşısında çok daha arzulu bir Antalyaspor buldu. 52’de Podolski’nin soldan ortasına kafayı vuran Amilton skoru eşitledi: 1-1. 57’de ise Podolski’nin kullandığı frikikte bomboş pozisyondaki Hakan Özmert gelişine çok sert vurdu: 2-1. Maçın uzatma bölümü oynanırken Ferdi’nin ortasına kafayı vuran Miha Zajc, santrası olmayan golüyle 1 puanı kurtaran isim oldu.

Futbol önemli değil!

F.Bahçe'de haftalar sonra gol bulan Vedat Muriç, "Futbolun, golün hiçbir öneminin olmadığı günler geçiyoruz. Kahraman askerlerimiz şehit oldu. Mekanları cennet olsun. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bizim için de hissiyatı zor bir maç olacağını biliyorduk. Bazen kelimeler ağzımızda düğümleniyor. Futboldan daha önemli şeyler var. İnşallah artık can kayıpları vermeyiz" derken, "4-5 hafta gol atamama serim vardı. Ben sürekli aynı şeyi söylüyorum. Gol attım ama kazanamadık. Attığım gol bir işe yaramadı. Takım kazansın da ben gol atmasam da olur. Bu böyle gitmeyecek. İyi oyunumuzu inşallah 3 puanla tamamlayacağız" sözlerini kullandı.

İşte birlik ruhu

Maçın açılışı golünü atan Vedat Muriç ve arkadaşları sevinmedi. Hep birlikte asker selamı verdi. Bu sırada bütün stat bu selamı ayakta alkışladı. Golü yiyen Antalyaspor taraftarları da elleri patlarcasına alkış tufanına katıldı.

ANTRENÖR KARATEPE:

Ayarımız bozuldu

∂ Cezalı Ersun Yanal'ın yokluğunda takımı yönetin Yardımcı Antrenör Recep Karatepe, "2-3 haftadır kaybettiğimiz maçlar var. Malum sebeplerden dolayı ayarımız bozuldu, ritmimizi bulamadık, mağlubiyetler aldık. Kupa maçına hazırlanmalıyız" dedi.

TUNA: VATAN SAĞ OLSUN

Geliri bağışlıyoruz

∂ Antalyaspor'un çalıştırıcısı Tamer Tuna, "İdlib şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Maçın gelirini Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlayacağız. Bizim de katkımız bu olacak. Vatan sağ olsun" açıklaması yaptı.

FALETTE SİFTAH YAPTI

Kupayı düşünüyoruz

∂ F.Bahçe'de dün ilk defa on birde forma giyen Simon Falette, "Türk toplumuna baş sağlığı diliyorum" derken, "Kontra oynayan bir takıma karşı oynadık. Uzun topları çok fazla kullandılar. Kazanamadık. Kupa maçına hazırlanacağız" şeklinde konuştu.