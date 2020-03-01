Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Mustafa Yumlu, İdlib’e askerlerin yanına gitmek istediğini kaydederek duygu dolu sözlerle ekran başındakileri etkiledi. Yumlu, “Futbolu konuşmak için gelmedim açıkçası, moralim birkaç gün önce şehitlerimiz var, gazilerimiz var buradan şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Gazi kardeşlerimize acil şifalar versin inşallah. Ben Muhsin Yazıcıoğlu’nun bir sözünden girmek istiyorum konuya, ‘Biz millet olarak savaşı sevmiyoruz ama söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz biz böyle bir milletiz, biz böyle milletimize ülkemize sahip çıkıyoruz.’ Ben belki bedelli olarak askerliğimi ama şu an size yemin ediyorum ki abdetliyim, şu an İdlib’e oraya Mehmetçik kardeşlerimin yanına gitmek için can atıyorum. Konuşurken dahi boğazım düğümleniyor. Evet belki acemiyim, belki biz orada gitmek istesek bile savaşa belki operasyonlara bizi göndermeyecekler. Ama en azından kardeşlerimizin erzaklarını, mühimmatlarını, çantalarını gerekirse o çamur olmuş ayakkabılarını, botlarını temizlerim. Çünkü bu ülke, bu devlet, bu millet, bu şanlı bayrak için her şey yapmaya değer ben kefenimle hazırım oraya gitmek için, kefenimi giydim bekliyorum. Ülkemiz için, vatanımız için bu toprak için, sahipsiz değil” şeklinde konuştu.
Mustafa Yumlu Türkiye’yi ağlattı
01.03.2020 - 23:03 | Son Güncelleme: 01.03.2020 - 23:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizlispor bugün oynadığı Yeni Malatyaspor maçında galibiyete taşıyan isimlerden Mustafa Yumlu İdlib kahramanları ile ilgili yaptığı açıklamada herkesi duygulandırdı.
Etiketler : denizlispor,süper lig,mustafa yumlu,
685087 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/685087.aspx
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G.
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A.
Y.
A.
P.
1
Trabzonspor
23
14
6
3
29
48
2
Başakşehir
23
13
7
3
20
46
3
Galatasaray
23
13
6
4
21
45
4
Sivasspor
23
13
6
4
16
45
5
Beşiktaş
24
12
4
8
7
40
6
Alanyaspor
24
11
6
7
18
39
7
Fenerbahçe
24
11
6
7
13
39
8
Göztepe
22
9
7
6
5
34
9
Gaziantep FK
23
8
7
8
-2
31
10
Gençlerbirliği
23
7
6
10
-7
27
11
Denizlispor
24
7
6
11
-9
27
12
Antalyaspor
24
6
8
10
-15
26
13
Malatyaspor
23
6
6
11
1
24
14
Çaykur Rizespor
23
7
3
13
-15
24
15
Konyaspor
24
4
10
10
-13
22
16
Kasımpaşa
24
5
5
14
-18
20
17
Ankaragücü
23
4
8
11
-19
20
18
Kayserispor
23
3
7
13
-32
16
Süper Lig Fikstür
24.Hafta Maçları
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Alanyaspor 1 - 2 Beşiktaş
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Trabzonspor 5 - 2 Rizespor
29.02.2020 20:00
Fraport-tav Antalyaspor 2 - 2 Fenerbahçe
01.03.2020 13:30
Denizlispor 2 - 0 Yeni Malatyaspor
01.03.2020 16:00
Ankaragücü 0 - 3 Sivasspor
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Galatasaray - Gençlerbirliği
02.03.2020 20:00
Başakşehir - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
02.03.2020 20:00
Hes Kablo Kayserispor - Göztepe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
25
14
7
4
14
49
2
Erzurum BB
25
13
6
6
10
45
3
Adana Demirspor
25
11
8
6
18
41
4
Bursaspor
25
13
5
7
6
41
5
Fatih Karagümrük
25
10
8
7
4
38
6
Akhisar Bld.Spor
25
10
8
7
3
38
7
Ümraniye
25
10
6
9
1
36
8
Altay
24
9
8
7
4
35
9
Keçiörengücü
24
8
9
7
1
33
10
Balıkesirspor
24
8
8
8
-1
32
11
Menemen Belediyespor
25
9
5
11
-6
32
12
İstanbulspor
23
6
10
7
5
28
13
Giresunspor
23
7
7
9
-8
28
14
Altınordu
24
6
9
9
-7
27
15
Osmanlıspor
25
6
7
12
-9
22
16
Boluspor
24
2
12
10
-12
18
17
Adanaspor
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3
9
12
-14
18
18
Eskişehirspor
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7
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Adana Demirspor 1 - 1 Hatayspor
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Erzurumspor 2 - 0 Menemenspor
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ümraniyespor 1 - 1 Bursaspor
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