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Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş dönemi sona erdi!
01.03.2020 - 23:32 | Son Güncelleme: 01.03.2020 - 23:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı.
Etiketler : Yeni Malatyaspor,kemal özdeş,dönem,
685094 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/685094.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Trabzonspor
23
14
6
3
29
48
2
Başakşehir
23
13
7
3
20
46
3
Galatasaray
23
13
6
4
21
45
4
Sivasspor
23
13
6
4
16
45
5
Beşiktaş
24
12
4
8
7
40
6
Alanyaspor
24
11
6
7
18
39
7
Fenerbahçe
24
11
6
7
13
39
8
Göztepe
22
9
7
6
5
34
9
Gaziantep FK
23
8
7
8
-2
31
10
Gençlerbirliği
23
7
6
10
-7
27
11
Denizlispor
24
7
6
11
-9
27
12
Antalyaspor
24
6
8
10
-15
26
13
Malatyaspor
23
6
6
11
1
24
14
Çaykur Rizespor
23
7
3
13
-15
24
15
Konyaspor
24
4
10
10
-13
22
16
Kasımpaşa
24
5
5
14
-18
20
17
Ankaragücü
23
4
8
11
-19
20
18
Kayserispor
23
3
7
13
-32
16
Süper Lig Fikstür
24.Hafta Maçları
28.02.2020 20:00
Alanyaspor 1 - 2 Beşiktaş
29.02.2020 14:00
Konyaspor 0 - 0 Kasimpaşa
29.02.2020 17:00
Trabzonspor 5 - 2 Rizespor
29.02.2020 20:00
Fraport-tav Antalyaspor 2 - 2 Fenerbahçe
01.03.2020 13:30
Denizlispor 2 - 0 Yeni Malatyaspor
01.03.2020 16:00
Ankaragücü 0 - 3 Sivasspor
01.03.2020 19:00
Galatasaray - Gençlerbirliği
02.03.2020 20:00
Başakşehir - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
02.03.2020 20:00
Hes Kablo Kayserispor - Göztepe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
25
14
7
4
14
49
2
Erzurum BB
25
13
6
6
10
45
3
Adana Demirspor
25
11
8
6
18
41
4
Bursaspor
25
13
5
7
6
41
5
Fatih Karagümrük
25
10
8
7
4
38
6
Akhisar Bld.Spor
25
10
8
7
3
38
7
Ümraniye
25
10
6
9
1
36
8
Altay
24
9
8
7
4
35
9
Keçiörengücü
24
8
9
7
1
33
10
Balıkesirspor
24
8
8
8
-1
32
11
Menemen Belediyespor
25
9
5
11
-6
32
12
İstanbulspor
23
6
10
7
5
28
13
Giresunspor
23
7
7
9
-8
28
14
Altınordu
24
6
9
9
-7
27
15
Osmanlıspor
25
6
7
12
-9
22
16
Boluspor
24
2
12
10
-12
18
17
Adanaspor
24
3
9
12
-14
18
18
Eskişehirspor
25
7
4
14
-9
16
PTT 1. Lig Fikstür
25.Hafta Maçları
29.02.2020 14:00
Osmanlispor 1 - 1 Karagümrük
29.02.2020 16:30
Eskişehirspor 1 - 2 Akhisarspor
29.02.2020 19:00
Adana Demirspor 1 - 1 Hatayspor
01.03.2020 14:00
Erzurumspor 2 - 0 Menemenspor
01.03.2020 14:00
ümraniyespor 1 - 1 Bursaspor
01.03.2020 16:30
Istanbulspor - Adanaspor
01.03.2020 19:00
Altay - Altinordu
02.03.2020 19:00
Ekol Hastanesi Balikesirspor - Keçiörengücü
02.03.2020 19:00
Giresunspor - Boluspor