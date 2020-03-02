Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray şampiyonluk yürüyüşünü emin adımlarla sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar evinde Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ederek, galibiyet serisini tam sekiz maça çıkardı. Kadıköy'de kazanılan Fenerbahçe derbisi sonrası herkesin merak ettiği konu Galatasaray'ın rehavete kapılıp kapılmayacağı idi. Aslan bu soruyu seyiricisi önünde oynadığı etkili futboluyla cevapladı. Üç gol bulan, sayısız da pozisyonu kaçıran Galatasaray, kalesinde neredeyse Ankara temsilcisine hiç fırsat bile vermedi. Sakat Lemina'nın ve kırmızı kart cezalısı Belhanda'nın yokluğunda Fatih Terim'in tercihi Taylan Antalyalı olmuştu. Bu sayede orta sahasının direncini sağlayan Terim, rakibini kanatlardan yaptığı bindirmelerle etkisizleştirdi.

Hızlı ve güzel futbol

Maça hızlı başladı Galatasaray. Henüz 3'üncü dakikada kazanılan korneri Ömer kullandı, tıpkı Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi duran top organizasyonunda Donk bomboş pozisyonda kafayı vurup topu ağlara yolladı: 1-0. 28'de Falcao müsait anda topu kaleciye nişanladı. 33'te Mariano'un sağ çizgiden içeri kestiği topa Falcao çok sert vurdu: 2-0. 53'te Gençlerbirliği ilk ciddi fırsatını yakaladı. Serbest vuruşu kullanan Ramos tam köşeye çok sert vurdu, Muslera parmaklarının ucuyla topu kornere çelerek kalesini gole kapattı. 69'da ceza sahası içinde Onyekuru, Feghouli'ye çıkardı, o da beklemeden araya bıraktı. Ok gibi fırlayan Falcao usta işi bir vuruşla topu çataldan ağlarla buluşturup galibiyeti tabelaya yazdırdı: 3-0.

MARIANO: ZOR ORTAMDI

Acınızı paylaşıyoruz

Dün bir asiste imza atan Galatasaray'ın Brezilyalı beki Mariano, "Çok zor bir ortamdı, biz de yabancılar olarak acınızı paylaşıyoruz. Derbi zaferinden sonra ligin üst sıralarında yer almak için bu galibiyeti almayı çok istiyorduk" sözlerini kullandı.

SARACCHI: DERBİDEN SONRA

Bu maçı almalıydık

Galatasaray'ın sol beki Marcelo Saracchi, "Derbide gelen galibiyetten sonra kendi seyirciniz önünde oynuyorsunuz. Zor bir maça çıkacağımızı biliyorduk. Yolumuza devam ediyoruz. Oynadıkça, daha fazla forma tutacağım" dedi.

Cimbom’un müthiş serisi

G.Saray Süper Lig’de dün G.Birliği’ni de yenerek üst üste 8. maçını kazandı. Fatih Terim’in takımı ligin ikinci yarısındaki bütün maçlarını kazanırken 24 puanı cebine koydu ve şampiyonluğun en kuvvetli adaylarından biri oldu. Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın başında bu sayıda galibiyet serisi elde ettiği beş sezonun dördünde ligi şampiyon olarak tamamladı. 1996-1997, 1999-2000, 2011- 2012 ve 2012-2013 sezonlarında benzer bir seri yakalayan Terim, şampiyonluğa ulaşmıştı.

DEZENFEKTAN VERİLDİ

Corona önlemi

∂ Son dönemde bütün dünyayı tehdit eden Corona virüsü sebebiyle Türk Telekom’da oynanan G.Saray-G.Birliği karşılaşmasında da önemler alındı. Stat girişindeki her turnikenin arkasına kurulan stantlarda el dezenfektanı verildi.

ASLAN'DA TEK DEĞİŞİKLİK

10 numara Taylan

∂ Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Belhanda’nın ve sakatlığı devam eden Lemina’nın yokluğunda Fatih Terim mecburi değişikliğe gitti. Hafta boyunca o bölgede Emre Akbaba’yı deneyen Terim, son kararını Taylan’dan yana kullandı.

ÖMER BAYRAM VE DONK

Bitirim ikili

∂ G.Saray'da iki isim üst düzey futboluyla takıma faydalı olmaya devam ediyor. Ryan Donk dün ağları havalandırırken bu sezon Süper Lig'deki 3. golünü kaydetti. Ömer Bayram da asistlerine bir yenisini ekledi. Futbolcu bu sezon ligde 10 asistini yaptı.