Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

l Mustafa Yumlu (Denizlispor): Gün futbol konuşma günü değil. Şehitlerimiz var, içimiz yanıyor. Şu an yemin olsun abdestliyim, İdlib’e askerlerimizin yanına gitmek istiyorum. Ben kefenimle oraya gitmeye hazırım...

l Ahmet Çalık (G.Saray): Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, asil milletimize sabırlar diliyorum. Futbol konuşmak içimden gelmiyor ama sahaya çıkmak zorundaydık. Allah ordumuza zaferler nasip etsin...

l Mert Hakan (Sivasspor): Bu sahaya çıktığım için utanıyorum ama mecburuz. İnsanlar nasıl işlerine gidiyorsa biz de bugün bu sahaya çıkmak zorundaydık. Allah ailelerine sabır versin. Ülke olarak yastayız, çok kötü durumdayız.

l Ahmet Oğuz (G.Birliği): İstiklal Marşı’nda ülkenin durumu aklıma geldi. Dimdik durduğumuzu göstermek için asker selamı verdim. Bu bayrağı kimse indiremez. Bu konuyu konuşurken titriyorum. Askerlerimizin yanlarındayız...

l Rıza Çalımbay (Sivasspor): Askerlerimizin şehit düşmesi bizi çok üzdü. En çok üzüldüğüm şeyler statlarda saygı duruşu yapmak. Allah bir daha göstermesin...

l Fatih Aksoy (Sivasspor): Şehitlerimiz var, ailelerine sabır diliyoruz. Yanlarında olduğumuzu hissetsinler. Biz mahallemizde biri öldüğü zaman 1 hafta televizyonu açmayan insanlarız. Keşke bu hafta maç oynanmasaydı...

l Ergin Ataman (Anadolu Efes): Aslan gibi kardeşlerimiz vatan uğruna canlarını siper ediyorlar. Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde insanlar bu şekilde öldürülmüyor. Tüm ordumuzun, ulusumuzun başı sağolsun...