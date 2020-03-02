Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçın ardından G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, rakip hoca Hamza Hamzaoğlu’na birlikte basın toplantısı yapma teklifinde bulundu. İkili kameraların karşısına geçerek duygulandıran açıklamalar yaptı... Şehitlerimizin üzüntüsünü yaşadıklarını ve artık kavgaları geride bırakmanın zamanının geldiğini kaydeden Terim, “Allah kimseye evlat acısı vermesin, bu öyle kolay bir şey değil. Ben ülkemizin bir arada durmasının, hepimizin kol kola girmesinden yanayım. Safları sıklaştırma zamanıdır, tam o zamandır bu zaman” dedi.

> Aynı dili konuşalım

Hoca, “Ümit ederim ülkede herkes aynı dili konuşur, sadece bizler değil, her platform. Ne muhalefeti, ne iktidarı, herkesin aynı dili konuşma zamanı. Biz bu ülke için ay-yıldızı taşıdık, 50 senedir İstiklal Marşı söylüyoruz sahalarda. Birinin ayağına taş değmesi bizi herkesten fazla üzer” diyerek maçtan konuşmazken, “Geçen haftaki önemli galibiyetten (F.Bahçe derbisi) sonra taraftar oyuncusunu çağırmıyorsa ve sadece ülkeye, milletine tezahürat yapıyorsa benim söyleyeceğim bir şey yok, mesaj çok açık” şeklinde konuştu.

> Düşmanlık olmasın

Hamza Hamzaoğlu ise, “Biz hep zor günlerde bir araya geliyoruz, iyi günlerde de yan yana olmalıyız. Hocamla ülkenin millî takımına hizmet ettik. Oyuncularımız sahada mücadele etti, rakip olduk ama biz hep beraberiz, oyuncularımız da maçtan sonra birbirine sarılıyor. Düşmanlığı falan bir kenara bırakalım, kötü günlerde olduğu gibi hep birlikte olalım. Bu ülke bizim, bu vatan bizim, bu evlatlar bizim” ifadelerini kullandı.

Şehitler burada

Dünkü maçta İdlib şehitlerimiz anıldı. Vefat eden Mehmetçiklerin isimleri tek tek okunurken, seyirciler de ‘Burada’ diyerek cevap verdi. Bu sırada tribünlerdeki birçok taraftar göz yaşına hakim olamadı. Galatasaraylı futbolcular ısınmaya önünde Türk Bayrağı bulunan, arkasında da ‘Mehmet’ yazan tişörtlerle çıktı. Karşılaşmanın başlaması ile birlikte taraftarlar ilk 3 dakikada koltuklarına oturdu ve maçı sessiz şekilde izledi.