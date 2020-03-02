Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'dan görevi devralan Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik heyet için gözler sarı-kırmızılı yönetime çevrildi. Malatyaspor'da takımın başında çıktığı 5 maçta da puan alamayan Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran yönetimin yeni teknik heyet arayışlarına başladığı belirtildi.
Öte yandan Özdeş ile yolların ayrılmasından sonra sarı-kırmızılı yönetimin aldığı ortak kararla Gökhan Töre ve Mustafa Akbaş kadro dışı bırakıldı. Yönetimden bu kararla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, iki futbolcunun da disiplinsiz davranışlarından dolayı bu cezayı aldıkları öğrenildi.
Yeni Malatyaspor'da iki isim kadro dışı bırakıldı
02.03.2020 - 09:58 | Son Güncelleme: 02.03.2020 - 09:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig'de kötü günler geçiren Yeni Malatyaspor'da, Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayıran yönetim, aldığı kararla Gökhan Töre ve Mustafa Akbaş'ı da kadro dışı bıraktı.
Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'dan görevi devralan Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik heyet için gözler sarı-kırmızılı yönetime çevrildi. Malatyaspor'da takımın başında çıktığı 5 maçta da puan alamayan Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran yönetimin yeni teknik heyet arayışlarına başladığı belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Malatyaspor,Gökhan Töre,Mustafa Akbaş,
685161 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/685161.aspx
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3
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2
Galatasaray
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14
6
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Sivasspor
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14
6
4
19
48
4
Başakşehir
23
13
7
3
20
46
5
Beşiktaş
24
12
4
8
7
40
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Alanyaspor
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11
6
7
18
39
7
Fenerbahçe
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11
6
7
13
39
8
Göztepe
22
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7
6
5
34
9
Gaziantep FK
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8
7
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-2
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10
Denizlispor
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7
6
11
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27
11
Gençlerbirliği
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7
6
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-10
27
12
Antalyaspor
24
6
8
10
-15
26
13
Malatyaspor
23
6
6
11
1
24
14
Çaykur Rizespor
23
7
3
13
-15
24
15
Konyaspor
24
4
10
10
-13
22
16
Kasımpaşa
24
5
5
14
-18
20
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Ankaragücü
24
4
8
12
-22
20
18
Kayserispor
23
3
7
13
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16
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S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
25
14
7
4
14
49
2
Erzurum BB
25
13
6
6
10
45
3
Adana Demirspor
25
11
8
6
18
41
4
Bursaspor
25
13
5
7
6
41
5
Altay
25
10
8
7
5
38
6
Fatih Karagümrük
25
10
8
7
4
38
7
Akhisar Bld.Spor
25
10
8
7
3
38
8
Ümraniye
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10
6
9
1
36
9
Keçiörengücü
24
8
9
7
1
33
10
Balıkesirspor
24
8
8
8
-1
32
11
Menemen Belediyespor
25
9
5
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İstanbulspor
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7
10
7
6
31
13
Giresunspor
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7
7
9
-8
28
14
Altınordu
25
6
9
10
-8
27
15
Osmanlıspor
25
6
7
12
-9
22
16
Boluspor
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2
12
10
-12
18
17
Adanaspor
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3
9
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-15
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18
Eskişehirspor
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7
4
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-9
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