Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "Şirketimiz, Futbol A Takımı Teknik Direktörü Ersun Yanal ile olan sözleşmesini, tarafların karşılıklı anlayışı çerçevesinde anlaşmaya vararak sona erdirmiştir." denildi.

Sarı-lacivertli kulüpten dün akşam yapılan açıklamada, teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrıldığı, Yanal'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynanacak yarı final ilk maçında takımın başında son kez yer alacağı duyurulmuştu.

Ersun Yanal'ın yerine kim gelecek? İşte adaylar Fenerbahçe, Ersun Yanal ile yollarını ayırdığını açıkladı. Yanal’ın gönderilmesiyle yeni teknik adam iddiaları havada uçuştu. Abdullah Avcı’yla irtibata geçildiği fakat hocanın kısa süreli bir sözleşmeyi düşünmediği vurgulanırken, bir diğer adayın Alanyaspor’u çalıştıran F.Bahçe’nin aynı zamanda eski futbolcusu Erol Bulut olduğu iddia edildi.