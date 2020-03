Türkiye Gazetesi

Spor camiasında, hafta boyunca yapılan müsabakalarda düzenlenen etkinliklerde Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit düşen Mehmetçikler anıldı.

Hain saldırının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Süper Lig'de yer alan diğer kulüpler ile çeşitli branşlardaki spor federasyonları, şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ile amatör liglerde oynanan bütün müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılırken, bazı takımlar sahada siyah kol bandı taktı.

Ayrıca Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları öncesinde takımlar, "Milletimizin başı sağ olsun" pankartları taşıdı.

Basketbol ve voleybolda müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı ve ekipler salona pankartlarla çıktı.

Takımlar, müsabakalar öncesinde, antrenmanlarda ve maçlarda İdlib'de şehit düşen askerlerin anısına Türk bayraklı tişörtler ve formalar giydi.

Statlar Türk bayraklarıyla donatıldı

Maçlarda tribünler ve stat çevreleri şehitlerin anısına Türk bayraklarıyla donatıldı.

Galatasaray Kulübü, Gençlerbirliği maçında Türk Telekom Stadı'nı ay-yıldızlı bayraklarla süsledi.

Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçında Medical Park Stadı, Türk bayrakları ile donatıldı, taraftarlara bayrak dağıtıldı.

Fenerbahçe Kulübü, Ülker Stadı'nın dışında yer alan led reklam panolarına Türk bayrağı görüntüsü yerleştirdi ve stadın etrafına da bayraklar astı. Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ta da Türk bayrakları yer aldı.

Taraftarlardan birlik mesajları

Hain saldırının ardından tribünlerde rakip takım taraftarlarının birlik mesajları dikkati çekti.

Neredeyse her karşılaşmada taraftarlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Askere uzanan eller kırılsın", "Ne mutlu Türk'üm diyene" şeklinde sloganlar attı.

Hemen hemen bütün statlarda ve salonlarda dev Türk bayrakları açılırken, sporcular sevinçlerinde asker selamı verdi.

Terim ve Hamzaoğlu'ndan birlik ve beraberlik mesajı

Süper Lig'in 24. haftasında karşılaşan Galatasaray ile Gençlerbirliği'nin teknik direktörleri Fatih Terim ve Hamza Hamzaoğlu, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve Galatasaray'ın 3-0 kazandığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısına, Terim ve Hamzaoğlu birlikte katıldı.

Stat spikeri gözyaşlarını tutamadı

Şehit askerlerin isimleri futbol karşılaşmaları öncesinde statlarda okundu.

İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa maçı öncesi, şehit olan askerlerin isimlerini okuyan stat spikerinin gözyaşlarına hakim olamaması, tribündeki taraftarları da duygulandırdı.

Sözleri boğazına düğümlenen ve konuşmakta güçlük çeken spiker, şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Şehitlerin isimlerinin okunmasına taraftarlar, "Burada" diye karşılık verdi.

Galatasaray maçında sessiz anma

Galatasaray taraftarları, Gençlerbirliği müsabakasında şehitleri unutmadı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşmanın başlamasıyla beraber, şehitleri anmak için tribünlerde bir süre sessiz kaldı.

Futbolcular komando beresi ve jandarma yeleği giydi

Çorum'un İskilip ilçesinde oynanan amatör müsabakada, ev sahibi takım oyuncuları sahaya komando beresi ve jandarma yeleğiyle çıktı.

İskilipgücü ile Mecitözü arasında İskilip İlçe Stadı'nda oynanan amatör müsabakada, Suriye'de görev yapan Mehmetçikler unutulmadı.

Şehitleri anmak için maçın hakem üçlüsü, her iki takım oyuncu ve antrenörleri sahaya, "Şehitler ölmez vatan bölünmez. Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıktı.

Ev sahibi takım oyuncuları ise komando beresi ve jandarma yeleği giydi.

Antalya'da tribün geliri bağışlandı

Antalyaspor, Fenerbahçe ile yaptığı Süper Lig maçının tribün gelirini bağışladı.

Karşılaşmanın tribün geliri, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfına bağışlandı.

Trabzonspor, takım otobüsüne Türk bayrağı astı

Trabzonspor, Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçı öncesinde takım otobüsüne Türk bayrağı astı.

Bordo-mavili futbolcular karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya Türk bayrağı basılı siyah tişörtlerle çıktı.

Stat kenarındaki reklam panolarına ise "bir ölür, bin diriliriz" yazıldı.

Golfçüler, şehitleri unutmadı

Türkiye Golf Federasyonunun (TGF) Antalya'da düzenlediği 2020 TGF Türkiye Golf Turu 4. ayak 2. raunt müsabakalarında da şehitler anıldı.

Golfçüler, İdlib'de şehit olan Mehmetçikler için Türk bayrağı ve "Başımız sağ olsun" yazılı pankart açarak, saygı duruşunda bulundu.

Yüzme maratonunda da pankart açıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen 14. Uluslararası Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu'nda şehitler için pankart açıldı.

Yarışma öncesi sporcular, İdlib'de şehit olan askerler için "Başımız sağ olsun" yazılı pankart açtı.

Ampute Milli Futbol Takımı'ndan gazilere ziyaret

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve beraberindeki heyet, Hatay'daki komando birlikleriyle hastanede tedavi gören askerleri ziyaret etti.

Çakmak ve beraberindekiler, Reyhanlı ilçesindeki komando birliğinde askerlerle bir araya geldi.

Tekvandoda asker selamı

Almanya Açık Tekvando Turnuvası'nda 3 altın ve 1 bronz madalya elde eden milli sporcular, kürsüde asker selamı verdi.

Turnuvayı 4 madalya ile tamamlayan ay-yıldızlılar, asker selamı vererek İdlib'de şehit olan askerleri andı.

Milli karateciler madalyaları Mehmetçiğe adadı

Karate 1 Premier Lig'in bu sezonki üçüncü etabına ev sahipliği yapan Avusturya'nın Salzburg kentinde 3 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplamda 8 madalya kazanan milli takım, madalyaları Mehmetçiğe adadı.

Dünya ve olimpiyat puanlamasının bir numarası Uğur Aktaş, kumite 84 kiloda şampiyonluğa ulaştı. Dünya şampiyonu rakibinin sakatlığı nedeniyle maça çıkmaması üzerine altın madalyanın sahibi olan milli karateci, teknik direktör Murat Delihasan ile asker selamı verdi.

Kumite 60 kiloda Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota alma şansını sürdüren Eray Şamdan, kazandığı bronz madalyayı, asker selamı vererek İdlib şehitlerine adadı.

Toprak Razgatlıoğlu da asker selamı verdi

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası sezonunun açılış etabı Avustralya'daki ilk yarışta elde ettiği galibiyetin ardından asker selamıyla Mehmetçiğe destek verdi.

Avustralya'nın Phillip Island Pisti'nde düzenlenen ilk yarışta birinciliğe ulaşan Toprak Razgatlıoğlu, yaptığı açıklamada, "Bu hafta bizim için çok önemliydi. Hem yeni takımımla hem de yeni motorla ilk yarışım oldu. Bir yandan Türkiye'den gelen haberler beni de etkiledi ve üzdü. Çok şehidimiz var. Her yarışa çıktığımda elimden geleni yapıyorum. Allah nasip etti, birinci oldum. Bu birinciliğimi bütün şehitlerimizin adına aldım. Yarış bittikten sonra asker selamıyla desteğimi daha doğru aktarmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

Atıcılıkta asker selamı İsmail Keleş'ten

Havalı Silahlar Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda milli sporcu İsmail Keleş, 10 metre havalı tabanca büyük erkekler kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu, madalya töreninde asker selamı verdi.

Mustafa Yumlu'nun açıklaması takdir topladı

Yukatel Denizlispor futbolcularından Mustafa Yumlu'nun, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama takdir topladı.

Mustafa'nın açıklamasını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sosyal medya hesabından paylaştı.

İdlib'de şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar dileyen ve merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir sözünü hatırlatarak konuşmasına başlayan Mustafa, şunları kaydetti:

"Biz millet olarak savaşı sevmiyoruz ama söz konusu vatansa dünyanın şah damarını keseriz. Biz böyle bir ümmet ve milletiz. Biz böyle ülkemize milletimize sahip çıkıyoruz. Evet ben belki bedelli askerlik yaptım ama şu an yemin ediyorum abdestliyim. Şu an oraya İdlib'e Mehmetçik kardeşlerimizin yanına gitmek için can atıyorum. Konuşurken bile boğazlarım düğümleniyor. Evet belki acemiyim. Bizi orada gitmek istesek bile savaşa ya da operasyona göndermeyecekler. Ama en azından kardeşlerimizin erzaklarını, mühimmatlarını, çantalarını ve gerekirse o çamur olmuş ayakkabı ve botlarını temizlerim. Çünkü bu ülke bu devlet bu millet ve bu şanlı bayrak için her şey yapmaya değer. Ben kefenimle hazırım oraya gitmek için. Kefenimi giydim bekliyorum. Ülkemiz, vatanımız ve bu topraklar sahipsiz değil."

Mert Hakan Yandaş: Sahaya çıktığım için utanıyorum

Demir Grup Sivasspor futbolcusu Mert Hakan Yandaş, MKE Ankaragücü maçından sonra yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, sahaya çıktığı için utandığını söyledi.

Tüm Türkiye'nin yasta olduğunu dile getiren Mert Hakan, "Allah şehitlerimizin ailelerine sabır versin. Onların acılarını hafifletme, onların acılarını çekme şansımız yok, çok üzgünüz. Allah yardımcıları olsun, askerlerimizin tırnaklarına bile zarar gelmesin inşallah. Gol sevincinde kimseyi üzmemeye çalıştık, üzdüysek de affola." ifadelerini kullandı.

Orhan Ovacıklı'nın açıklamaları dikkati çekti

Çaykur Rizespor kaptanı Orhan Ovacıklı, Trabzonspor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Hain saldırıda hayatını kaybeden şehitler varken maça çıkmaktan rahatsız olduğunu vurgulayan Orhan, şöyle konuştu:

"Neden buradayız, neden bu maçı oynuyoruz, çok anlamlandıramadık. Bu oyun, hislerle oynanan bir oyun. Biz gol atınca sevinebilecek miyiz, Trabzonspor gol atınca sevinebilecek mi, zannetmiyorum. Trabzonspor milliyetçi bir şehirdir, buna da Rize kefil olur, aynı şekilde Rize de milliyetçidir ve buna da ilk kefil olarak Trabzon'dur. Böyle zamanlarda insanın aldığı her rahat nefes, huzursuz ediyor insanı. Askerlerimiz şehit olurken burada maç konuşmamız, beni rahatsız ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, onlara karşı mahcubuz, onlara karşı sorumluyuz. İnşallah ülkenin ferdi olarak bu sorumluluklarımızı yerine getiririz. Maça gelince de, maç işte."