Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ersun Yanal’la yollarını resmen ayıran Fenerbahçe yönetimi, teknik kadroyu sil baştan oluşturacak. Sarı-lacivertliler sadece teknik direktörlük koltuğunu değil, sportif direktörlüğü de bir Alman’a teslim ederek yeni bir yapılanma içine girmek için girişimlerde bulunuyor. Trabzonspor ile oynanacak kupa maçında Ersun Yanal dönemini fiilen de noktalayacak olan Fenerbahçe’de yönetimin önünde çok sayıda alternatif bulunurken liste Alman ya da Alman ekolünden gelen isimlerle dolu. İlk sırada 52 yaşındaki Roger Schmidt var. Son olarak Çin’de BJ Sinobo Guoan’ı çalıştıran Schmidt, Salzburg ve Leverkusen performanslarıyla akıllara kazınmış bir teknik adam. Temmuz ayından beri boşta olan tecrübeli çalıştırıcıyla bizzat Başkan Ali Koç’un temasa geçtiği belirtiliyor.

Diğer aday Kovac

Fenerbahçe’nin bir diğer hoca adayı ise Berlin doğumlu Hırvat Niko Kovac. Futbolculuk kariyerinin tamamını Almanya’da geçiren 48 yaşındaki Kovac, Hırvatistan Millî Takımı’ndan sonra Eintracht’ta görev yapmış ve buradaki performansıyla Bayern Münih’e sıçramıştı. Kasım 2019’da görevinden ayrılan Kovac yeni sezonda çalışmak için kendini hazırlarken Premier Lig kulüpleri dâhil çok sayıda takımdan teklif alan bir isim. Futbol altyapılarını Almanya’dan alan ve kariyerlerinde Fenerbahçe forması giymiş Tayfun Korkut ile Erol Bulut’un isimleri de sarı-lacivertlilerle anılıyor. Öte yandan Damien Comolli’nin ayrılmasıyla boşalan sportif direktörlük koltuğu için de adı Mainz’la bütünleşen, son olarak da Schalke’de görev yapan Christian Heidel’la görüşüldüğü gelen haberler arasında.