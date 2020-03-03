Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medical Park Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Bordo-mavililer, 21 Nisan’da İstanbul’da oynanacak rövanş öncesi, sahasındaki karşılaşmadan tur için avantajlı bir skorla ayrılmaya çalışacak. Alınan kötü sonuçlar sonrası görevinden ayrılan Ersun Yanal, bu karşılaşmada Fenerbahçe’nin başında son maçına çıkacak. Trabzon’da Ahmet, Hosseini, Yusuf Sarı ve Pereira, Fenerbahçe’de ise Emre ile Rodrigues sakatlıkları sebebiyle oynayamayacak. Karşılaşmanın rövanşı 21 Nisan’da Kadıköy’de oynanacak ve final biletini alacak takım belli olacak.

Dev rekabette 126. randevu

İki takım, bu akşamki kupa maçıyla tarihlerinde 126. defa karşı karşıya gelecek. Avni Aker’de 13 Şubat 1974’te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 46 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe’nin galibiyetlerde 48-39 üstünlüğü bulunuyor.

GÜNDEMDE AMA...

Kocaman zor görünüyor

F.Bahçe’de Ersun Yanal’ın selefi Aykut Kocaman ile halefi İsmail Kartal’ın isimleri de gündeme geldi. Ancak sezon sonuna kadar çalışmayı düşünmeyen Aykut Hoca’nın Koç yönetiminde dümene geçmesi mümkün görünmüyor. Dinlenmek istediğini belirten İsmail Hoca da mevcut şartlarda göreve sıcak bakmıyor.

Trabzonspor evinde üstün

Tarihî rekabette, Trabzonspor’un sahasında oynadığı maçlarda Fenerbahçe’ye üstünlüğü bulunuyor. Karadeniz ekibi ev sahipliği yaptığı resmî ve özel 52 maçta 22 defa galip gelirken Fenerbahçe 17 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım, Trabzon’daki 13 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.

ROTASYON YAPMAYACAK

Aslarla çıkacak

Kupadaki önceki turların aksine Fenerbahçe, yarı finale aslarıyla çıkacak. Cezası biten Isla’nın ilk on bire dönmesi, Dirar’ın da sağ açıkta görev alması bekleniyor. Jailson’u kesecek Ersun Yanal, Ozan’ı ön liberoya çekip sol açıkta ise Deniz’e şans tanıyacak.

İNGİLİZLER DEVREDE

Muriç’e markaj

∂ Avrupa’dan çok sayıda talibi olan Vedat Muriç için İngiliz devleri yarışıyor. Ada basınında yer alan haberlere göre, Tottenham, Newcastle ve Leicester sezon sonunda Fenerbahçe’nin kapısını çalacak. Kosovalı için 30 milyon sterlinden bahsediliyor.

YANAL’IN DRAMI

Zirveden dibe

∂ Fenerbahçe’ye son şampiyonluğunu yaşatan Ersun Yanal büyük hayallerle göreve gelmişti. İlk döneminde 2,17 puan ortalaması yakalayarak sarı-lacivertlilerin son 20 yılda en başarılı üçüncü hocası olan Yanal, ikinci döneminde 1,65’te kalarak en kötü üçüncü teknik adam oldu.