Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, İngiliz futbolcu Daniel Sturridge’in sözleşmesini feshetti. Sezon başında büyük umutlarla alınan golcü oyuncu zaten bordo-mavili takımda bekleneni bir türlü verememişti. Fakat dün İngiltere'den gelen haber her şeyin sonu oldu. İngiltere Futbol Federasyonu, Sturridge'i bahis kurallarına uymadığı gerekçesiyle futboldan 4 ay men etti. Futbolcunun Liverpool forması giyerken, Sevilla'ya transferi konusunda kardeşine içeriden bilgi verdiği kanıtlanmış, iki haftalık men almış, fakat İngiltere Futbol Federasyonu bu az cezayı temyize taşımıştı. Karar çıktı ve Sturridge 17 Haziran 2020'ye kadar men cezasına çarptırıldı.

Hayal kırıklığı

Gelişme üzerine yönetimle bir araya gelen Sturridge gelecekteki haklarının tamamından vazgeçerken, "Takıma katkı yapamayacağım, ücret almam doğru olmazdı" dedi ve yollar ayrıldı. Yönetim, oyuncuya her bir sezon için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ödeneceğini açıklamıştı. Fakat yine de Sturridge'e geçen altı ayda ödenen para âdeta dudak uçuklattı. Bordo-mavililer İngiliz oyuncuya toplamda 2 milyon avro imza parası, 750 bin avro altı aylık ücret, 1 milyon 250 bin avro menajerlik ücreti ve vergilerle birlikte 4 milyon avrodan fazla (30 milyon lira) harcamış oldu.

Aston Villa istemişti

∂ İngiliz basını devre arasında Aston Villa’nın Sturridge ile ilgilendiğini ancak bir anlaşmaya varılamadığını yazmıştı. İngiliz The Sun, Sturridge’in sezon sonunda Aston Villa’ya bonservis bedeli olmadan imza atabileceğini iddia etti.

TRABZONSPOR

15. finalin peşinde

∂ Kupa yarı finalinin ilk maçında Fenerbahçe’yi ağırlayacak olan Trabzonspor 15. defa finale yükselmeyi hedefliyor. Bugüne kadar 14 defa final oynayan bordo-mavililer bunların sekizinde kupayı müzesine götürmeyi başardı.

LOCADA AĞIRLAYACAKLAR

Kadınlara özel davet

∂ 8 Mart Kadınlar Günü yaklaşırken Passolig ve Trabzonspor, kadın taraftarları unutmadı. Tribünlerinde en fazla oranda kadın seyirciye sahip Trabzonspor’un maçlarına en fazla giden kadın taraftarlar, Passolig’in özel davetlisi olarak locada ağırlanacak.

Yendik, yine yeneceğiz

Hüseyin Çimşir ile ikinci yarıda büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor, ligde Fenerbahçe’yi yendiği maçın görüntüleri ve gol sevinçleriyle maça motive oluyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir “Onları yendik, yine yeneceğiz” dedi.