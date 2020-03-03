Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Malatyaspor yönetim kurulu, yaptığı görüşme sonucu Hikmet Karaman ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Ligde 8 haftadır kazanamayan Malatya temsilcisi, gelecek hafta sahasında Konyaspor ile karşılaşacak.



Sarı-kırmızılı takımın yeni teknik direktörü Karaman'ın, akşam saatlerinde Malatya'ya gelerek takımın başında antrenmana çıkacağı belirtildi. Kulübün deneyimli çalıştırıcı için yarın Malatya'da imza töreni düzenleyeceği de öğrenildi.