Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalyaspor Alanyaspor şifresiz canlı izle haberi ve linki ile karşınızdayız. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Antalya derbisi heyecanı yaşanıyor. Antalyaspor, yarı finalin ilk maçında Alanyaspor'u konuk ediyor. Antalyaspor, evinde saha ve seyirci avantajını kullanarak deplasman öncesi avantajı almanın peşinde. Öte yandan Alanyaspor ise zorlu deplasmandan avantajlı bir skorla evindeki maçı beklemenin hesabını yapıyor. Bu önemli mücadele saat 20.30'da A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Antalyaspor Alanyaspor maçı şifresiz canlı izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki Antalyaspor Alanyaspor maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Son 4 resmi maçını kaybeden Alanyaspor, deplasmanda oynadığı son 5 resmi maçın ise sadece 1'inde sahadan galibiyetle ayrıldı. (1 beraberlik - 3 mağlubiyet)

- İki takım arasında oynanan son 6 resmi maçın sadece 1'ini Alanyaspor kazandı, hazırlık maçları da dahil edildiğinde ise son 6 maçta galibiyetleri yok!

- Antalyaspor, Tamer Tuna yönetiminde çıktığı 11 resmin maçın yalnızca 1'inde sahadan puansız ayrıldı. (4 galibiyet - 6 beraberlik)

RÖVANŞ NE ZAMAN?

Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak yarı final ilk maçında futbolseverler, bir kez daha Antalya derbisi heyecanı yaşayacak.

Antalya derbisinde 11. randevuya hazırlanan, kupa ve lig maçlarında birbirine karşı 4'er galibiyeti bulunan Akdeniz temsilcileri, iki maçta ise yenişemedi.

Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci karşılaşması 22 Nisan Çarşamba günü Alanya'da oynanacak.

"İKİ KARDEŞ TAKIM KARŞILAŞACAK"

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, yaptığı açıklamada, Antalya'nın bir başka Süper Lig takımı Aytemiz Alanyaspor ile kendi sahalarında oynayacakları ilk maçta, skor avantajıyla sahadan ayrılmak istediklerini söyledi.

"Antalya'nın iki kardeş takımı Türkiye Kupası yarı finalinde karşı karşıya gelecek." ifadesini kullanan Süğlün, "Dostça bir mücadele olacağını düşünüyorum. Umarım ilk maçta özellikle iyi netice, skor alan taraf biz oluruz. Sonuçta iki maçlı bir yarı final. Bu maçın iyi geçeceğini umuyorum. Hak eden, iyi mücadele eden kazansın. Centilmence ve iyi futbol sergileneceğine eminim." diye konuştu.

Süğlün, Antalya'da yaşayan herkesi kupa maçını tribünlerden izlemeye davet etti.