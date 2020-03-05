Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Takım için Merih Demiral, Yusuf Yazıcı’nın ardından iki üzücü haber daha aldık. Crystal Palace’ın son antrenmanında sakatlanan Cenk Tosun yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kalacak. Devre arasında Palace’a kiralanan Cenk’in yaşadığı sakatlığın ardından İngiliz basını, tecrübeli futbolcunun Everton’a döndüğünü belirtti. EURO 2020’ye katılamayacak olan Cenk, “Gece uyku uyuyamadım. Nasip böyleymiş. Bunda da bir hayır vardır” ifadelerini kullandı. Öte yandan Schalke’nin Köln maçında sakatlanan Ozan Kabak’ın 9-12 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı fakat büyük ihtimalle EURO 2020’ye yetişeceği belirtildi.