Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şenol Güneş yönetiminde uluslararası boyuttaki en rahat vizemizi EURO 2020’de almıştık. Ve yenilenen genç, dinamik kadromuzla ileriye daha bir umutlu bakar olduk. Hatta A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, hedef çizerken gruptan çıkma ve çeyrek final çıtasını daha da ileri götürüp “Neden şampiyon olmayalım” demişti. Ancak öyle şanssızlıklar öyle sakatlıklar yaşadık ki âdeta savunmasız kaldık! Hem de en güçlü yanımızın stoper bölgesi olduğunu düşünürsek. Detaylandıralım...

99 gün kaldı

EURO 2020’ye 99 gün var. Grup maçlarını yaparken Dorukhan Toköz sakatlanmış sonrasında ona Abdülkadir Ömür eklenmişti. Ardından ay-yıldızlı ekibi EURO 2020’ye götüren kadroda yer alan Lille’den Yusuf Yazıcı, Juventus’tan Merih Demiral, Crystal Palace’tan Cenk Tosun, Schalke 04’ten Ozan Kabak ve Frankfurt forması giyen Ömer Toprak bunlara eklendi. Bazı isimlerin EURO 2020’ye yetişme durumu var ama maç eksikleri ve fiziki durumları büyük soru işareti.

PROBLEM YOK

Açılış maçı hazırlığı

Koronavirüs sebebiyle İtalya’da maçlar ertelenirken gözler EURO 2020’nin açılış maçına çevrildi. İtalya ile Türkiye arasındaki maç öncesi Roma Belediyesinin spor ve gençlik politikalarından sorumlu meclis üyesi Daniele Frongia, erteleme gibi bir durumun söz konusu olmadığı hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

SAKATLIK RAPORU

Yusuf Yazıcı: Sağ diz ön çapraz bağları koptu

Merih Demiral: Sol diz ön çapraz bağlarında zedelenme, menisküs yaralanması

Nazım Sangare: Dizinden sakatlandı

Cenk Tosun: Dizinden sakatlandı

Ozan Kabak: Bel omurgasında

kırık tespit edildi

Ömer Toprak: Fibula kemiği kırıldı