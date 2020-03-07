Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Sergen Yalçın'ın gelişiyle birlikte yükselişe geçen Beşiktaş evinde Ankaragücü'nü de mağlup etti. Maça taraftarının büyük desteğiyle hızlı başlayan siyah-beyazlılar henüz 6. dakikada öne geçti. Atiba'nın ceza sahası içinde yerde kalmasıyla kazanılan penaltıyı Burak Yılmaz gole çevirdi: 1-0. Ardından golcü oyuncu üst üste iki defa kaleyi yokladı ama çerçeveyi bulamadı. Beşiktaş'ın baskısı 15. dakikadan sonra duruldu. Oyunda dengeyi sağlayan Ankaragücü özellikle Orgill ve Rodrigues ile siyah-beyazlı savunmaya zor anlar yaşattı. İlk yarıda ön liberoda tek başına oynayan Elneny'nin zorlanması dikkat çekerken, Tyler Boyd eski takımına karşı oynadığı maçta Kartal'ın hücumdaki en hareketli ismi olarak gözüktü.

> Ljajic'ten füze

İkinci yarıya her iki teknik adam da değişiklik yapmadan başladı. Ankaragücü en net fırsatı 59'da Orgill ile yakaladı. Karius çok iyi bir kurtarışla golü önledi. Ardından Orgill bu defa golü buldu ama ofsayt bayrağı havadaydı. Başkent ekibinin yoğun baskısı üzerine Atiba ön liberoda Elneny'nin yanına geçti. Boateng'in yerine giren Diaby, Beşiktaş'a hücumda biraz daha hareketlilik getirdi. Ankaragücü 76'da yine golle burun buruna geldi. Faty karşı karşıya pozisyonda topu dışarı attı. N'Koudou'nun yerine 78'da giren Ljajic 10 numara bölgesine, Boyd ise sol kanada geçti. Ljajic 88'de ceza sahası dışından muhteşem bir gole imza atarak takımını rahatlattı. Uzatma anlarında İlhan Parlak'ın (VAR desteğiyle verilen) penaltı golü skoru belirledi: 2-1.

NE DEDİLER?

Kariyerimin en kötü maçı

Boateng (Beşiktaş): Arkadaşlarım bana çok güzel doğum günü hediyesi verdi. Kariyerimin belki de en kötü maçıydı ama takım gerekeni yaptı ve kazandık. Burak'la da iyi anlaşıyoruz.

Tyler Boyd (Beşiktaş): Eski takımıma karşı oynamak güzel bir duyguydu. Kazanmayı hak ettik. Son dakikada gol yedik ama genel anlamda hak ettik. İyi bir performansla kazandık.

Atiba (Beşiktaş): İlk dakikadan itibaren rakibe kararlılığımızı gösterdik. Daha çok atmaya çalıştık olmadı. 3 puan önemli olandı. Maç maç düşünüp yolumuza devam edeceğiz.

Kazanmaya gideceğiz

Siyah-beyazlılara ayrı bir hava getiren Sergen Yalçın 2'de 2 yaptı, Ankaragücü maçı için "Beklediğimiz gibi bir maç oldu. Rakip kontratakla oynadı. Erken gol bulmamız bizim için güzel olmadı. Kontrollü oynamak zorunda kaldık. Oyun anlayışımız farklılaştı. Böyle dengeli maçları kazanmak çok önemli. Her maç aynı performansı beklemek de sağlıklı değil. Düşme hattında olan bir takımla oynadık. Çok atletik bir oyuncu olan Boyd'la başladık. Performansından memnunum. Boateng beklediğimizin altındaydı. Âdem'i aldık" dedi. Sergen Hoca, G.Saray derbisi için de "Kalan 9 haftada hedefimiz olsun istiyoruz. Galatasaray güçlü bir takım iyi de gidiyorlar. İyi hazırlanacağız. Kazanmak istiyoruz. Hedef koymak istiyorsak kazanmak zorundayız" ifadesini kullandı. A.Gücü'nün hocası Mustafa Reşit Akçay ise kümede kalma barajını da 35'lerde görüp "35-36 puanı bulmalıyız" dedi.

Sevinç değil protesto

Uzun süredir futboluyla gündeme gelmeyen ve ortalarda görünmeyen Âdem Ljajic dün sonradan oyuna girdi. Boşnak asıllı oyuncu, müthiş golü sonrası sevinmedi tribünlere hareket yaptı. Tıpkı Oğuzhan Özyakup'un yaptığı gibi. Ljajic önce kulaklarını parmaklarıyla tıkadı, ardından da 'Konuşun, konuşun' der gibi hareket yaptı. Bitiş düdüğünün ardından takım sahada kalıp galibiyeti taraftarla kutlarken Ljajic direkt soyunma odasına gitti.

SERGEN YALÇIN YORUMU:

'Kime yaptı bilmiyorum'

∂ Sergen Yalçın, Âdem Ljajic'in gol sonrası yaptığı hareket için "Ben görmedim. Herhalde bir şeyler anlatmak istemiştir. Size mi (basına) taraftara mı bilemiyorum. Sorayım bir dahaki basın toplantısında söyleyeyim. Kendi tarzında sitemde bulunmuş

olabilir" dedi.