Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rıdvan Dilmen, Sporun Not Defteri programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"Kulübün açıklamaları üzerinden gitmek zorundayız. Geçen hafta açıklama yaptı teşekkür ettiler Ersun Yanal'a ve bir maç olarak Trabzon'da çıkacak dediler. Aslında çok reel bir durum yok ortada. Çok alışılagelmiş bir durum. Antalya maçından sonra Ersun Yanal, istifa ediyor ama kulüp rica ediyor. Bence bu durum Ersun Yanal'ın da işine geliyor. Çünkü kaybedecek bir şeyi yok. Trabzon'a 3-0 kaybetse kim ne diyecek ki zaten başarısız bir dönem var. Ama kazanırım diye çıkmak istedi. Ben olsam ben de çıkardım o riski alırdım.

"PAZAR GÜNÜ KULÜP DAHA SAĞLIKLI KARAR ALACAK"

Kulübün resmi sitesinden açıklandığına göre, gördüğümüz tablo şu; yarın oynanacak müsabakada Emre Belözoğlu, Volkan hoca falan diğer oyuncular ile birlikte çıkacaklar. Pro lisansı olan birisi teknik direktör olarak çıkacak. Muhtemelen Emre Belözoğlu, yedek kulübesinden takımı yönetecek. Pazar günü oturacak kulüp daha sağlıklı karar alacak. Fenerbahçe'de her şey değişebilir. Emre Belözoğlu, kulüp ile aşaması hangi aşamada olduğunu bilmiyorum. Ya Emre Belözoğlu ya da bambaşka bir teknik direktör olabilir. Tuhaf bir durum var. Eleştiriye açık bir durum. Şu an ne desek boş. Perde arkasını bilmiyoruz. Pazar gününü beklemeliyiz."