Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Cimşir, skora rağmen topu tutamadıklarını belirterek, “Maçla ilgili özellikle Gaziantep ile ilgili 5’li savunma oynuyor ve savunma derinliğinde problemler yaşıyorlardı. Hızlı ataklarla gol arıyor. Öne geçmemize rağmen topu tutamadık, topa sahip olamadık. Skor avantajına rağmen topa sahip olamıyoruz. Kaybettiğimiz 2 puan oldu. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Son dakika golün iptali ile ilgili çok konuşmayacağız, konuştuğumuzda farklı anlaşılıyor" dedi.
Hüseyin Cimşir: “Öne geçmemize rağmen topa sahip olamıyoruz”
07.03.2020 - 19:57 | Son Güncelleme: 07.03.2020 - 19:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
1-1 biten Gaziantep FK-Trabzonspor karşılaşmasının ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Cimşir açıklamalarda bulundu.
Etiketler : hüseyin cimşir,trabzonspor,gaziantep fk,süper lig,
686454 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/686454.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
24
14
7
3
22
49
2
Trabzonspor
23
14
6
3
29
48
3
Galatasaray
24
14
6
4
24
48
4
Sivasspor
24
14
6
4
19
48
5
Beşiktaş
25
13
4
8
8
43
6
Alanyaspor
24
11
6
7
18
39
7
Fenerbahçe
24
11
6
7
13
39
8
Göztepe
23
9
7
7
4
34
9
Gaziantep FK
24
8
7
9
-4
31
10
Denizlispor
24
7
6
11
-9
27
11
Gençlerbirliği
24
7
6
11
-10
27
12
Antalyaspor
24
6
8
10
-15
26
13
Malatyaspor
24
6
7
11
1
25
14
Çaykur Rizespor
23
7
3
13
-15
24
15
Konyaspor
25
4
11
10
-13
23
16
Kasımpaşa
24
5
5
14
-18
20
17
Ankaragücü
25
4
8
13
-23
20
18
Kayserispor
24
4
7
13
-31
19
Süper Lig Fikstür
25.Hafta Maçları
06.03.2020 20:00
Beşiktaş 2 - 1 Ankaragücü
07.03.2020 14:00
Yeni Malatyaspor 1 - 1 Konyaspor
07.03.2020 17:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Trabzonspor
07.03.2020 17:00
Göztepe - Başakşehir
07.03.2020 20:00
Fenerbahçe - Denizlispor
08.03.2020 13:30
Kasimpaşa - Hes Kablo Kayserispor
08.03.2020 16:00
Rizespor - Alanyaspor
08.03.2020 19:00
Sivasspor - Galatasaray
09.03.2020 20:00
Gençlerbirliği - Fraport-tav Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
26
14
8
4
14
50
2
Erzurum BB
26
13
7
6
10
46
3
Adana Demirspor
25
11
8
6
18
41
4
Bursaspor
25
13
5
7
6
41
5
Altay
26
10
9
7
5
39
6
Fatih Karagümrük
25
10
8
7
4
38
7
Akhisar Bld.Spor
25
10
8
7
3
38
8
Ümraniye
25
10
6
9
1
36
9
Keçiörengücü
26
8
10
8
0
34
10
Balıkesirspor
26
8
10
8
-1
34
11
Menemen Belediyespor
26
9
6
11
-6
33
12
İstanbulspor
24
7
10
7
6
31
13
Giresunspor
24
8
7
9
-6
31
14
Altınordu
25
6
9
10
-8
27
15
Osmanlıspor
25
6
7
12
-9
22
16
Boluspor
26
3
12
11
-13
21
17
Adanaspor
26
3
10
13
-15
19
18
Eskişehirspor
25
7
4
14
-9
16
PTT 1. Lig Fikstür
26.Hafta Maçları
06.03.2020 19:00
Menemenspor 1 - 1 Altay
06.03.2020 19:00
Adanaspor 1 - 1 Ekol Hastanesi Balikesirspor
07.03.2020 14:00
Keçiörengücü 0 - 1 Boluspor
07.03.2020 14:00
Hatayspor 0 - 0 Erzurumspor
07.03.2020 16:30
Karagümrük - Adana Demirspor
07.03.2020 16:30
Eskişehirspor - Giresunspor
07.03.2020 19:00
Bursaspor - Istanbulspor
08.03.2020 16:30
Akhisarspor - Osmanlispor
08.03.2020 19:00
Altinordu - ümraniyespor