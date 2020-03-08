Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in ikinci yarısında Hüseyin Çimşir ile âdeta şaha kalkan Trabzonspor, Gaziantep deplasmanında tekledi. Ev sahibi ekip maça daha istekli başlayan taraftı. Trabzonspor oyunun ilk dakikalarında kendi yarı sahasında daha fazla kalırken, kontrataklarla rakip kaleye gitmeye çalıştı. Gaziantep'in ilk dakikalardaki baskısını kıran bordo-mavililer 22. dakikada Caleb Ekuban ile öne geçti. Kamil Ahmet Çörekçi'nin ceza sahasına nefis ortasını iyi değerlendiren Ekuban, altı pas içerisinde kafayla topu ağlara göndermeyi başardı. Trabzonspor deplasmanda oynadığı karşılaşmada öne geçmesinin ardından kalan sürede adeta dakikalar eritti ve soyunma odasına 1-0 önde gitti.

> Nwakaeme attı ama...

İkinci yarıya mutlak gol düşüncesiyle başlayan Gaziantep, oyunu savunmada kabul eden Trabzonspor kalesine yüklendi. Cezası sebebiyle tribünde olan Sumidica'nın talebeleri maçın 53. dakikasında beraberlik golünü buldu. Paslaşarak kullanılan korner atışı sonrası Oğuz Ceylan ceza sahası içinde ortasını yaptı. Kayode altı pasın içinde kafayı vurarak topu ağlara gönderdi: 1-1. Beraberlik golünden sonra Hüseyin Çimşir N'Diaye'nin yerine Guilherme'yi, Ekuban'ın yerine de Abdülkadir Ömür'ü sahaya sürdü. 90+2'de Nwakaeme'nin attığı gol, pozisyon öncesinde Abdülkadir'in Diarra'ya faul yaptığı gerekçesiyle VAR incelemesi sonrası iptal edilince karşılaşma 1-1 sona erdi.

NDIAYE'DEN ÖZ ELEŞTİRİ

Bu maçtan ders çıkarmamız lazım

Trabzonspor'un Senegalli yıldızı Ndiaye "Bu maçta eksik olan tek şey 3 puandı. Çok zor maçlar oynayacağız. Trabzon'a 3 puanla dönmek isterdik ama bu maçtan çıkarılacak dersler var. İlk defa da mesaj gelmiyor. Dikkatli olmalıyız" dedi.

Er meydanına çıkın!

Trabzonspor Kulübü, Gaziantep maçının ardından çok sert bir açıklama yayımladı. Nwakame’nin sayılmayan golü için ‘öncesinde faul var’ kararı verilmesine öfke saçan kulüp bildirisinde, “Bu bir kasıt değildir. Bu bir diyet ödemedir. Başta MHK ve MHK içerisindeki başka kişi, grup veya zümrelere aidiyet hisseden herkes Türk futbolundan acilen el çektirilmeli ve def edilmelidir! Bu operasyonun sorumluları bedelini en ağır şekilde ödeyecektir. Ligde bir başkanın yaptığı sinsice planların farkındayız. Trabzonspor’un yükselişine ket vurmaya çalışanları kapalı kapılar ardına saklanıp ‘alçakça’ planlar yapmak yerine, saklandıkları o inleri terk ederek er meydanına çıkmaya davet ediyoruz” denildi.