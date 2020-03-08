Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ersun Yanal’ı gönderen Fenerbahçe, 5 haftalık galibiyet hasretini dindirmek istediği Denizlispor maçına yardımcı antrenör Zeki Göle yönetiminde çıktı. Göle, Yanal’ın gözdesi Jailson’u kızağa almış, Gustavo’yu stopere çekmişti. Orta alanda ise Ozan’ın yanına, beklenenin aksine Tolga değil Galatasaray derbisinin tartışılan ismi Tolgay monte edilmişti. Maça Malatya galibiyetiyle nefes alan Denizlispor hızlı başladı. Fenerbahçe’nin cılız ataklarını zorlanmadan savuşturan yeşil-siyahlılar 14. dakikada sağ kanattan etkili geldi. Zeki Yavru’nun ceza sahasına ortasında Barrow penaltı noktası üzerinden gelişine vurdu, Altay mutlak golü ayaklarıyla önledi. 21’de etkili gelişen Fenerbahçe hücumunda Ozan’ın kafa vuruşunu kaleci kornere çeldi. Ancak 22’de kullanılan korner atışında Stachowiak, Ozan’ın kafa vuruşunda çaresiz kaldı: 1-0

Yanal’sız da yalan oldu

Fenerbahçe golün keyfini sürerken gelişen Denizlispor tehlikesini Serdar Aziz önledi. Tecrübeli stoper, 24’te Aissati’nin şutunda Altay’ı geçen topu çizgiden çıkardı. 31’de sakatlanan Kruse yerini Zajc’a bırakırken Fenerbahçe’nin oyun planı da sekteye uğradı. 45’te skora denge geldi. 42’de Murawski’nin vuruşunu Tolgay’ın ceza sahasında eliyle kestiğini VAR uyarısıyla tespit eden Zorbay Küçük, Fenerbahçeli oyuncuyu soyunma odasına yollarken penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Murawski, Altay’ı avladı: 1-1. İkinci yarıya Ferdi-Tolga değişikliğiyle başlayan sarı-lacivertlilerin oyuna tutunma çabasına aynı güçle cevap veren Denizli, 75’te öne geçti. Zeki Yavru’nun sağdan ortasında Mustafa Yumlu’nun kafa vuruşu uzak direk dibinde ağlarla buluştu: 2-1. Kadıköy bu sezon üst üste ikinci defa yıkılıyor denirken uzatmada Serdar Aziz skoru ilan etti: 2-2.

1 puan önemli

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan F.Bahçeli Miha Zajc umutlu konuşurken, “Zor bir maçtı. Karşılaşmanın başından sonuna kadar savaştık. Aldığımız 1 puan önemli, anlamlı bir puan. Çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

BURKULMA VE YIRTIK VAR

Kruse en az 1 ay yok

∂ Maçın ilk yarısında sakatlanan ve hastaneye götürülen Max Kruse’de sağ ayak bileğinde burkulma, bunun sonucunda iç ve dış bağlarında yırtık, eklem içinde kanama, sıvı artışı ve kemik ödemi tespit edildi. Alman oyuncunun en az bir ay kadar sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Taktikler Emre’den

∂ Sakatlığı geçtikten sonra dün kadroya giren Emre Belözoğlu âdeta takımın örtülü teknik direktörü gibi. Futbolcu sık sık saha içindeki arkadaşlarını uyarırken oyuna girmeye hazırlanan yedek oyunculara da kulübede taktikler verdi.

Çok sinirliyim

∂ Fenerbahçe’de Serdar Aziz, “Ne söyleyeceğimi bilemiyorum, çok sinirliyim. Mücadele ediyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. 10 kişi kaldıktan sonra da gol atmaya çalıştık. Gerçekten üzgünüz, kelimelerle bir şeyleri ifade edemiyoruz artık” dedi.

Stoper kalmadı

∂ Dün iki puan bırakan F.Bahçe’de Serdar Aziz’in cezalı duruma düşmesi ve Falette’nin sakatlıktan dolayı yokluğunda stoper kalmadı. Gelecek hafta Konya deplasmanına çıkacak olan Sarı Kanarya’da tandemin kimlerden oluşacağı merak konusu.

O formayı çıkarın!

Bir zamanlar ligde şampiyonluklara ambargo koyan, Avrupa’da Devler Ligi’nde çeyrek final gören F.Bahçe müthiş bir düşüş yaşıyor. Denizli maçı öncesi Ersun Yanal’la yollarını ayıran sarı-lacivertliler dün de iki puan kaybederek gayri resmî de olsa lige havlu attı. Taraftar olan bitenin farkında ve oyunculara tepkili. Takımın yediği ikinci golden sonra sarı-lacivertli tribünler futbolculara öfke saçarak, ‘Formayı çıkarın, çıplak oynayın’ şeklinde tempo tutarken, 90 dakikanın ardından stadı üzüntülü terk etti. F.Bahçe ligde son 6 maçında üç puanı bir arada göremedi. Sarı-lacivertli takım ligde en son 19. haftada evinde Başakşehir’i 2-0 yenmiş ve şampiyonluk yolunda büyük bir adım atmıştı. O karşılaşmadan sonra Sarı Kanarya çıktığı 6 maçta 3 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.