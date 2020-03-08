Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHK Başkanı Zekeriya Alp: "Gaziantep FK - Trabzonspor maçında yaşanan bir pozisyondan hareketle, Trabzonspor Kulübü'nün resmi internet sitesinde bir yöneticinin imzasıyla yayınlanan, eleştiri sınırlarını fazlasıyla aşan mesnetsiz açıklamaları hayretle ve derin bir üzüntü ile okudum."