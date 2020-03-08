Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kasımpaşa, Süper Lig’in 25. haftasında sahasında oynadığı Kayserispor’u 5-1’lik sonuçla mağlup etti. Lacivert-beyazlılar, aldığı galibiyet ile ateş hattından çıkış için önemli bir adım atmış oldu. Fuat Çapa’nın öğrencileri, bu skorla puanını da 23’e yükseltmiş oldu.

Koita yıldızlaştı

Mücadelede Kasımpaşa’nın Fransız futbolcusu Fode Koita performansıyla dikkat çekti. Başarılı futbolcu, karşılaşmanın 6. dakikasında Kayserispor filelerini havalandırırken, 30. dakikada Ndongala’nın kaydettiği golü de hazırlayan isim oldu. 1 gol 1 asist ile mücadele eden 29 yaşındaki futbolcu, gol sayısını da 5’e, yükseltti. Başarılı futbolcu, maçın 84. dakikasında oyundan alınarak, yerini Gohou’ya bıraktı.

Son 3 haftada ikinci galibiyet

Kasımpaşa, ligde oynadığı son 3 haftada yenilgi yüzü görmedi. Lacivert-beyazlı ekip, 23. haftada Denizlispor’u 2-0 ile geçerken, Konya deplasmanından da 0-0’lık beraberlik aldı. Paşa, 25. haftada da sahasında Kayserispor’u 5-1 mağlup ederek, son 3 haftalık periyotta 7 puanı hanesine yazdırdı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Haddadi’nin ceza yayı üzerinden arka direğe kestiği oraya gelişine vuran Koita, topu filelerle buluşturdu. 1-0

11. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Aytaç’ın şutunu, kaleci Lung sektirdi. Dönen topun sahibi olan Sarlija, düzgün vuruşla farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti. 2-0

15. dakikada Thiam’ın ceza alanı içinden çektiği şut Kayserispor savunmasından döndü. Dönen topla ceza yayı üzerinde buluşan Aytaç’ın şutu yandan auta çıktı.

30. dakikada Aytaç’ın ara pasıyla ceza alanında meşin yuvarlağı önünde bulan Koita, topu Ndongala’ya çevirdi. Altı pas içindeki Ndongala, müsait pozisyonda topu filelerle buluşturdu. 3-0

42. dakikada gelişen Kasımpaşa kontratağında Koita’nın pasında topla buluşan Thiam kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunu Lung, kornere çeldi.

44. dakikada Kasımpaşa savunmasının çıkarken kaptırdığı topla buluşan Kravets, kaleci Ramazan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yapamadı. Ramazan, iyi alan kapatarak, topun sahibi oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada Mesanovic’in pasında yay üzerinde topla vuruşan Mensah, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1

76. dakikada Mensah’ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Ramazan iki hamlede kontrol etti.

84. dakikada Haddadi’nin pasında Aytaç, ceza alanı içinde önce topu düzeltti. Ardından yaptığı vuruşla topu köşeden filelerle buluşturdu. 4-1

87. dakikada Ramazan Köse’nin uzun pasını alan Yusuf Erdoğan, ceza alanı içine sarktı ve sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 5-1