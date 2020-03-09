2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 25. hafta maçında sahasında Galatasaray ile Hakan Arslan ve Emre Kılınç’ın golüyle 2-2 berabere kalan Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, futbolculara iki gün izin verdi.
Kırmızı-beyazlı ekip 11 Mart Çarşamba günü saat 16.00’da Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla ligin 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.
Antalyaspor ile Sivasspor 16 Mart Pazartesi günü saat 20.00’de Antalya Stadyumu’nda karşılaşacak.
Sivasspor’a 2 gün izin
09.03.2020 - 00:16 | Son Güncelleme: 09.03.2020 - 00:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Demir Grup Sivasspor’da futbolculara iki gün izin verildi.
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 25. hafta maçında sahasında Galatasaray ile Hakan Arslan ve Emre Kılınç’ın golüyle 2-2 berabere kalan Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, futbolculara iki gün izin verdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : sivasspor,maç,izin,
686712 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/686712.aspx
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P.
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Başakşehir
25
15
7
3
25
52
2
Trabzonspor
24
14
7
3
29
49
3
Galatasaray
24
14
6
4
24
48
4
Sivasspor
24
14
6
4
19
48
5
Beşiktaş
25
13
4
8
8
43
6
Fenerbahçe
25
11
7
7
13
40
7
Alanyaspor
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11
6
7
18
39
8
Göztepe
24
9
7
8
1
34
9
Gaziantep FK
25
8
8
9
-4
32
10
Denizlispor
25
7
7
11
-9
28
11
Gençlerbirliği
24
7
6
11
-10
27
12
Antalyaspor
24
6
8
10
-15
26
13
Malatyaspor
24
6
7
11
1
25
14
Çaykur Rizespor
23
7
3
13
-15
24
15
Konyaspor
25
4
11
10
-13
23
16
Kasımpaşa
24
5
5
14
-18
20
17
Ankaragücü
25
4
8
13
-23
20
18
Kayserispor
24
4
7
13
-31
19
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06.03.2020 20:00
Beşiktaş 2 - 1 Ankaragücü
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Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 1 - 1 Trabzonspor
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Göztepe 0 - 3 Başakşehir
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Fenerbahçe 2 - 2 Denizlispor
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Rizespor 1 - 1 Alanyaspor
08.03.2020 19:00
Sivasspor - Galatasaray
09.03.2020 20:00
Gençlerbirliği - Fraport-tav Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
26
14
8
4
14
50
2
Erzurum BB
26
13
7
6
10
46
3
Adana Demirspor
26
11
9
6
18
42
4
Bursaspor
26
13
6
7
6
42
5
Altay
26
10
9
7
5
39
6
Fatih Karagümrük
26
10
9
7
4
39
7
Akhisar Bld.Spor
25
10
8
7
3
38
8
Ümraniye
25
10
6
9
1
36
9
Keçiörengücü
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8
10
8
0
34
10
Balıkesirspor
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8
10
8
-1
34
11
Giresunspor
25
9
7
9
-4
34
12
Menemen Belediyespor
26
9
6
11
-6
33
13
İstanbulspor
25
7
11
7
6
32
14
Altınordu
25
6
9
10
-8
27
15
Osmanlıspor
25
6
7
12
-9
22
16
Boluspor
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3
12
11
-13
21
17
Adanaspor
26
3
10
13
-15
19
18
Eskişehirspor
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7
4
15
-11
16
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Eskişehirspor 0 - 2 Giresunspor
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