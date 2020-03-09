Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep’te 2 puan bırakarak şampiyonluk yolunda ağır yara alan Trabzonspor’da, maçın hakemi Halis Özkâhya’ya öfke dinmiyor. Uzatma bölümünde Nwakaeme’nin attığı golün VAR incelemesi sonrası iptal edilmesinin ardından bordo-mavililer kulübün sitesinden Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan’ın imzasıyla çok sert bir açıklama yayımlamıştı. Doğan, “Türk hakemliğinin yüz karası Halis Özkâhya; 2012 yılında yönettiği bir maçta verdiği karar sonrasında bir futbolcunun yüzüne tükürmesinin ardından o tükürükleri silerek hakemliğini kurtaran, öğretmen olarak gittiği Batman’dan tayinini Yalova’ya aldırtan Süper Lig’deki bir kulübün başkanına tüm bu sürecin diyetini ödemektedir” ifadelerini kullanmıştı.

Meireles’in tükürüğü

İsim verilmeden bordo-mavililer tarafından hedefe konan o ‘Başkan’ın” Göksel Gümüşdağ olduğu iddia edildi. Kulübün açıklamasında yer alan ve 2012 yılında yaşanan olayda bahsi geçen futbolcu Raul Meireles. Portekizli oyuncu Galatasaray derbisinde Özkâhya’nın yüzüne tükürmüş, 11 maçlık cezası ise Tahkim tarafından 5 maça düşürülmüştü. Söz konusu derbi sonrası oldukça yıpranan Özkâhya’nın, o dönemde TFF Başkan Vekili olan Gümüşdağ’ın desteğiyle görevine devam ettiği belirtildi. Bu açıklamalar sonrası Trabzonspor’un M. Başakşehir ile oynayacağı karşılaşma daha da kritik bir hâle geldi. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma 15 Mart Pazar günü saat 16.00’da başlayacak.

ÇİMŞİR’DEN UYARI

İşimize bakalım

Trabzonspor, erteleme maçında çarşamba günü Y. Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Oyuncularla bir toplantı yapan teknik direktör Hüseyin Çimşir “Gaziantep’te 2 puan kaybettik ama bu her şeyin sonu değil. Önce biz kendi oyunumuzu iyileştirmemiz lazım. Mücadele etmeden kazanamayız” dedi.

AHMET AĞAOĞLU:

Halis Özkahya eğitimsiz biri

∂ Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu dün gece TRTSpor’a katılarak, “Geçenlerde Federasyon’da yaptığımız bir toplantıda MHK ve yönetim kurulu üyeleri de vardı. Onlar da bütün olumsuzlukların farkındalar ama ellerinde az sayıda hakem olduğunu ifade ettiler. Elinizde kısıtlı sayıda hakem varsa ve mecburen bazı hakemleri veriyorsanız, neden yetiştirmediniz?” sorusunu sorarken, “Halis Özkahya iyi bir hakem değil, bu net. İyi olmayan bir hakemi kadro içinde tutmanın ne anlamı var! Bizim iptal edilen golü 4 dakika, 14 kere izlemiş. Sahaya döndüğünde halen daha yüzünde soru işaretleri var. Demek eğitimsiz” sözlerini kullandı. Başkan, “Başakşehir maçında taraftarları göreve davet ediyorum” dedi.

ERTELEME MAÇINDA

Görev Ali Palabıyık’ın

∂ Erzurum ve Malatya’da yaşanan depremin ardından ertelenen Yeni Malatya-Trabzonspor maçını Ali Palabıyık’ın yöneteceği açıklandı. MHK erteleme öncesinde bu karşılaşmaya Alper Ulusoy’u atamıştı.

ÖMER SAĞIROĞLU’NDAN ALP’E:

Biz ‘Yangın var’ diyoruz...

∂ Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, MHK Başkanı Alp’e cevap vererek, “Biz ‘Yangın var’ diyoruz, Zekeriya Alp de çıkıp ‘Vallahi ateşi ben yakmadım’ diye bağırıyor. Açıklamalarımızı hiç anlamadığını gördük” dedi.