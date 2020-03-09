Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Büyük beklentilerle geri döndüğü Fenerbahçe’ye şampiyonluk değil büyük hayal kırıklıkları yaşatarak veda eden Ersun Yanal’ın kırgın olduğu öğrenildi. Trabzon’daki kupa maçı sonrası fiilen Fenerbahçe’den ayrılan tecrübeli çalıştırıcı zor günler geçiren camiaya zarar vermemek adına basına demeç vermekten kaçınsa da duygularını yakın çevresinden gizleyemedi. Ersun Hoca’nın dostlarıyla yaptığı sohbet konuşmalarında yönetime sitem ettiği, özellikle Başkan Ali Koç’a kırgınlığını dile getirdiği öğrenildi. Kurulan kadronun planlanan hedefler için yeterli olmadığını vurgulayan Yanal, Ali Koç’un yüzüne karşı da bu ifadeleri kullandığının altını çizdi.

Devam edemezdim

Kendisine yöneltilen eleştirilerden ziyade takımın içine düştüğü duruma üzülen Ersun Yanal dertleştiği dostlarına, “Bana verilen sözler tutulmadı. Mesele sadece sol bek olarak yazılıp çizildi. Ama çok daha fazlası var. Ne kanatlar ne stoperler yeterli. Onca stoper alındı ama hiçbirisi bizim ihtiyaçlarımızı karşılayacak isimler olmadı” yorumunu yaptı. Çok zor şartlarda göreve geldiğini söyleyen Ersun Hoca, sportif direktör Damien Comolli’yle yaşadığı sıkıntıları da diline dolarken “Ben Fenerbahçe için elimden geleni yaptım. Yine de yaparım. Ancak mevcut şartlarda başarı söz konusu dahi olamazdı. Işığı göremedim. Daha fazla kalamazdım” dedi.

EMRE KONUŞMUYOR

Sahaya bakıyoruz

∂ Kaptan Emre, Denizlispor maçı sonrası basın mensuplarının “Neden konuşmuyorsunuz” sorusuna “Özel bir nedeni yok. İşimize bakıyoruz. Bizim de konuşacak zamanlarımız olacak. Önemli olan doğru yerde doğru zamanda açıklama yapmak” cevabını verdi.

GİZLİ GOLCÜ

Kahraman Serdar

∂ Bu sezon attığı gollerle Fenerbahçe’ye 5 puanlık katkı sağlayan Serdar Aziz, Vedat Muriç ve Max Kruse’den sonra takımın ligdeki en skorer ismi oldu. Tecrübeli savunmacı bu performansıyla 2010-11’de 8 gol kaydeden Lugano’nun ardından en çok skor üreten stoper olarak da dikkat çekti.

HERKES SAKAT

Bitmeyen kâbus

∂ Fenerbahçe’de bu sezon tam 18 farklı isim sakatlık yaşadı. Sarı-lacivertliler özellikle Kruse, Emre, Rodrigues gibi kilit oyunculardan sakatlık sebebiyle yeterince faydalanamazken, Altay, Harun, Ozan, Tolga, Murat ve Ferdi, Mehmet Ekici ve Alper sakatlanmadı.

Hani ligde şaibe vardı?

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, Denizlispor maçında hakem Zorbay Küçük’ün verdiği kararlar sebebiyle skandal bir gece yaşadıklarını söyleyerek, “Süreç ilerledikçe Türk futbolunun içerisinde bulunacağı durumun daha da kötüleşeceğini biliyorduk. Bu kapsamda Denizli maçında yaşananlar oldukça düşündürücü. Aleyhimize olan pozisyonlarda VAR’a gidilip bakıldı, lehimize olan pozisyonlarda ise hiç bakılmadı. Trabzonspor maçında olduğu gibi net golümüz bir kere daha verilmedi. Bir bardak suda fırtına kopartanlar, Zorlu’yu işaret edip ‘Ligde şaibe var’ diyenler, bir anda ortadan ne oldu da kayboldu? Şampiyonluktan uzaklaştığımızı düşününce, ‘Fenerbahçe’nin hakkı yendi’ diye timsah gözyaşları döküyorlar” şeklinde konuştu.

Alman sevdası

Fenerbahçe’de yönetim, Alman teknik adam Roger Schmidt’i ikna etmek için çabalıyor. Başkan Ali Koç’un gözdesi Schmidt, Türkiye’de çalışmayı düşünmediğini belirtse de sarı-lacivertliler, 52 yaşındaki hocanın peşini bırakmaya niyetli değil. Schmidt sayfasının kapanması hâlinde ise Fenerbahçe’nin en güçlü hoca adayı yalanmaya rağmen Abdullah Avcı. Ancak camianın tepkisinden çekinen yönetimin sezonu Zeki Göle’yle tamamlayıp yaz döneminde bir hamle yapacağı da gelen haberler arasında.