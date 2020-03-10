Avusturya Futbol Federasyonu, koronavirüs nedeniyle liglerin 2 hafta durdurulduğunu açıkladı.
Avusturya'da liglere 2 hafta koronavirüs arası
10.03.2020 - 18:37 | Son Güncelleme: 10.03.2020 - 18:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avusturya Futbol Federasyonu, koronavirüs nedeniyle liglerin 2 hafta durdurulduğunu açıkladı.
Etiketler : avusturya,futbol,
687135 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/687135.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
25
15
7
3
25
52
2
Trabzonspor
24
14
7
3
29
49
3
Galatasaray
24
14
6
4
24
48
4
Sivasspor
24
14
6
4
19
48
5
Beşiktaş
25
13
4
8
8
43
6
Fenerbahçe
25
11
7
7
13
40
7
Alanyaspor
24
11
6
7
18
39
8
Göztepe
24
9
7
8
1
34
9
Gaziantep FK
25
8
8
9
-4
32
10
Denizlispor
25
7
7
11
-9
28
11
Gençlerbirliği
24
7
6
11
-10
27
12
Antalyaspor
24
6
8
10
-15
26
13
Malatyaspor
24
6
7
11
1
25
14
Çaykur Rizespor
23
7
3
13
-15
24
15
Konyaspor
25
4
11
10
-13
23
16
Kasımpaşa
24
5
5
14
-18
20
17
Ankaragücü
25
4
8
13
-23
20
18
Kayserispor
24
4
7
13
-31
19
Süper Lig Fikstür
26.Hafta Maçları
13.03.2020 20:00
Ankaragücü - Rizespor
13.03.2020 20:00
Kasimpaşa - Göztepe
14.03.2020 14:00
Denizlispor - Gençlerbirliği
14.03.2020 17:00
Alanyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
14.03.2020 20:00
Konyaspor - Fenerbahçe
15.03.2020 13:30
Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor
15.03.2020 16:00
Trabzonspor - Başakşehir
15.03.2020 19:00
Galatasaray - Beşiktaş
16.03.2020 20:00
Fraport-tav Antalyaspor - Sivasspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
26
14
8
4
14
50
2
Erzurum BB
26
13
7
6
10
46
3
Adana Demirspor
26
11
9
6
18
42
4
Bursaspor
26
13
6
7
6
42
5
Altay
26
10
9
7
5
39
6
Fatih Karagümrük
26
10
9
7
4
39
7
Akhisar Bld.Spor
25
10
8
7
3
38
8
Ümraniye
25
10
6
9
1
36
9
Keçiörengücü
26
8
10
8
0
34
10
Balıkesirspor
26
8
10
8
-1
34
11
Giresunspor
25
9
7
9
-4
34
12
Menemen Belediyespor
26
9
6
11
-6
33
13
İstanbulspor
25
7
11
7
6
32
14
Altınordu
25
6
9
10
-8
27
15
Osmanlıspor
25
6
7
12
-9
22
16
Boluspor
26
3
12
11
-13
21
17
Adanaspor
26
3
10
13
-15
19
18
Eskişehirspor
26
7
4
15
-11
16
PTT 1. Lig Fikstür
27.Hafta Maçları
10.03.2020 14:00
Boluspor 2 - 1 Adanaspor
10.03.2020 16:30
Erzurumspor - Karagümrük
10.03.2020 16:30
Altay - Hatayspor
10.03.2020 19:00
Ekol Hastanesi Balikesirspor - Bursaspor
11.03.2020 14:00
ümraniyespor - Menemenspor
11.03.2020 16:30
Giresunspor - Keçiörengücü
11.03.2020 19:00
Istanbulspor - Altinordu
11.03.2020 19:00
Adana Demirspor - Akhisarspor
12.03.2020 19:00
Osmanlispor - Eskişehirspor