Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Liverpool Atletico maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili detaylar haberimizde. Avrupa'da gözler UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçlarında. İspanyol devi Atletico Madrid, İngiltere temsilcisi son şampiyon Liverpool'a konuk oluyor. İlk maçı evinde 1-0 kazanan Atletico Madrid, bu zorlu deplasmandan turu almanın peşinde. Öte yandan Liverpool ise evinde saha ve seyirci avantajını kullanarak evinde turu almanın hesabını yapıyor. Bu dev mücadele CBC Sports ekranlarından naklen yayınlanıyor. Peki Liverpool Atletico Madrid maçı AZ TV İdman TV şifresiz canlı, hangi kanalda şifresiz canlı izleniyor? İşte detaylar...

Liverpool ile Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmek için karşı karşıya geliyor.

İspanyol ekip, ilk maçı kendi evinde 1-0 kazanmıştı.

Liverpool'da uzun süredir sakatlıkları devam Clyne, Larouci ve Shaqiri'yle birlikte Alisson da Atletico Madrid karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatan Jordan Henderson ve Andrew Robertson, Jürgen Klopp'un şans vermesi halinde kadrodaki yerlerini alabilecek.

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Liverpool: Adrian, Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino

Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Savic, Felipe, Renan Lodi, Koke, Thomas Partey, Saul, Correa, Joao Felix, Morata