Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig’de şampiyonluk hedefleyen ve ligin ikinci yarısındaki performansıyla dikkat çeken Trabzonspor, erteleme maçında deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor’u 3-1’lik skorla mağlup etti. Ligde oynadığı son iki deplasman maçından da beraberlikle ayrılan Hüseyin Çimşir’in takımı, dünkü karşılaşma öncesi akıllarda olan soru işaretlerini sahadaki performanslarıyla sildi. Maça hızlı başlayan Trabzonspor gol perdesini henüz 10’uncu dakikada açtı, Sosa’nın sağ kanattan yaptığı adrese teslim ortaya iyi yükselen Novak düzgün bir kafa vuruşuyla takımının öne geçmesini sağladı: 1-0. Maçtaki ikinci gol ise dakikalar 30’u gösterirken geldi. İlk golün asistini yapan Sosa, ceza sahasının hemen dışında kazanılan frikikte topun başına geçti ve harika bir vuruşla Farnolle’yi mağlup etti: 2-0.

> Malatya nereye?

44’te ceza sahasında yaşanan karambolün ardından topu önünde bulan eski Trabzonsporlu Umut Bulut’un vuruşu savunmaya da çarparak filelere giderken, Malatya’yı umutlandırdı: 2-1. Maçta son sözü ise 55’te bordo-mavili takım adına sezonun formda isimlerinden olan Nwakaeme söyledi. Ceza sahası dışında buluştuğu topa sert ve düzgün bir vuruş yapan Nijeryalı oyuncu maçın skorunu ilan etti: 3-1. Trabzonspor bu sonuçla yenilmeme serisini 10 maça çıkartırken, 52 puana yükseldi ve liderlik koltuğuna oturdu. Beşiktaş’ı deplasmanda 2-0 yendikten sonra ligde galibiyet yüzü görmeyen ve 10 maçtır kazanmayan Yeni Malatyaspor ise 25 puanda kalarak, alt sıralara yaklaştı.

Şimdi hesap zamanı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, “Her hafta daha iyi oluyoruz. Maçın başından sonuna kadar üç puanı hak ettik, daha farklı da olabilirdi. Maç eksiğimiz kalktı, lider durumdayız” derken kendisine yapılan eleştiriler için, “Görüyoruz, okuyoruz, bu işler bu kadar kolay değil. Oyun bazen tatmin etmeyebilir ama bu zor bir süreç. Bizim artık hesap yapmamız lazım, hesaplaşma yapmamamız lazım. Önce bu sezonu nasıl bitiririz onun hesabını yapalım, hesaplaşmayı sezon sonu yaparız, birbirimizi yeriz” sözlerini kullandı.

MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Sörloth sakatlandı

∂ Maçın ilk yarısında sol ayak tarak kemiğinde ağrı hisseden Alexander Sörloth karşılaşmaya devam edemedi ve yerini Ndiaye’ye bıraktı. Hüseyin Çimşir, futbolcunun sakatlığının ciddi olmasını beklemediğini, durumun bugünkü kontrollerle netleşeceğini söyledi.

Başakşehir maçına bekliyoruz

∂ Golünü atan bordo-mavililerin yıldızı Nwakaeme, “Çok önemli 3 puandı. Kazandık ve hafta sonu oynayacağımız Başakşehir maçına hazırlanmaya başlıyoruz. Taraftarımız bize her yerde destek oluyor. Hafta sonu da onları Başakşehir maçına bekliyoruz” dedi.