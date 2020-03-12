Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray Divan Kurulu’nun mart ayı olağan toplantısı dün gerçekleştirildi. Genel Kurul öncesi yapılan son divan kurulu toplantısı olması sebebiyle kritik olan toplantı beklendiği gibi gergin geçti. Eski başkan Dursun Özbek yaptığı sunumla kulübe gönderdiği haczin gerekçelerini anlatmaya çalıştı. Başkan Mustafa Cengiz de kürsüye gelerek Özbek’e cevap verdi. Özbek’e ait olan borcun ödeme planıyla ilgili açıklamalarda bulunan Cengiz, “20 Ocak 2018’de seçim gerçekleştirildi, 24 Ocak’ta devir teslim yapıldı. 20-24 Ocak arasında yönetim kurulu toplanıyor ve yüzde 4’lük hisseyi rehin ediyor. Fakat özel kuruluş, Dursun Özbek seçimi kaybettiği için bunu vermiyor. Florya’yı aldığımız anda Dursun Özbek’ten haciz işlemi geldi” dedi.

> Ziya Paşa’dan dörtlük

“Ben Özbek’in ne düşmanıyım ne de rakibiyim” diyen Cengiz “Bize borç verdin. Biz bunu sana ödeyeceğiz ama sen bizi öyle bir sıkıştırdın ki. Ben şu anda 140 milyon lirayı ödeyebilecek durumda değilim” çıkışında bulundu. Cengiz’in “Divan Başkanı’yla uzun bir süreç yaşadık” dediği sırada Eşref Hamamcıoğlu “Nasıl uzun süreç? Hiç başlamadık ki!” diye müdahale etti. Buna karşılık “Laf atmayın!” diyen Cengiz “Konuşmamdan çok rahatsızsanız kürsüden inebilirim” diyerek rest çekti! “Hakaret ettiğiniz kimselere şimdi ‘Sayın’ diyorsunuz” sataşmasına karşılık da Cengiz “Ben kişisel olarak kimseyi kastetmedim” derken sözlerini Ziya Paşa’nın şiiriyle tamamladı; “Asaf’ın değerini bilmez Süleyman olmayan. Bilmez insanın değerini âlemde insan olmayan!”

TOKALAŞMAK YOK

Metin Oktay selamı

∂ Toplantıda ilginç anlar yaşandı. Uzun yıllardır camia içinde bulunan üyeler, birbirileriyle tokalaşmadı ve yalnızca selamlaştı. Başkan Mustafa Cengiz de yanına gelenleri elini kalbine götürüp ‘Metin Oktay selamı’yla geçiştirdi. Cengiz ve yöneticiler ayrıca dezenfektan kullandı.

ÖZMIZRAK KIZDIRDI

Cengiz terk etti

∂ Divan toplantısında üyelerden Ayhan Özmızrak konuşması sırasında “Değerli Başkan’ımız Mustafa Cengiz Bey de bu ay aramızda. Geçen ay yoktu. Sanırım bize yeni bir veciz hakaret için literatür çalışması yapıyordu” deyince Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticiler salondan çıktı.

G.Saray’da çok mutluyum

Galatasaray’ın sezon başında Southampton’dan kiraladığı Lemina, dün yapılan idman öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Sezon sonu kiralık sözleşmesi sona erecek olan Gabonlu yıldız, Galatasaray’da çok mutlu olduğunu söylerken “Bana kalırsa devam etmek isterim. Ancak sezon sonunda ne olacağını göreceğiz. Beşiktaş derbisinde takım olarak iyi bir performans göstermeliyiz. İkinci yarıdan itibaren üst seviyede futbol oynayan bir Galatasaray ortaya çıktı. Bunun sebebi takımın artık oturmuş olması” ifadelerini kullandı.

Penaltısever Bitigen

∂ Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasını Abdulkadir Bitigen yönetecek. Beşiktaş’ın 2015-16 sezonunda 2-0 kazandığı kupadaki Bucaspor maçıyla bu sezon 1-0 mağlup olduğu Başakşehir maçını yöneten Bitigen, Galatasaray’ın ise altı karşılaşmasında düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda dört galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Bitigen’in yönettiği altı maçın beşinde ise Galatasaray penaltı kazandı.

Onyekuru korkuttu

∂ Galatasaray derbi hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla sürdürdü. Antrenman sırasında sol arka adale grubunda ağrı hisseden Onyekuru çalışmayı yarıda bıraktı. Onyekuru’nun tedbir amaçlı olarak idmanı terk ettiği, önemli bir sakatlığının olmadığı belirtildi. Sağ üst arka adalesinde ikinci dereceden zorlanma tespit edilen Âdem Büyük ise derbide oynamayacak.