Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NBA'den yapılan açıklamada Utah Jazz'ın Fransız yıldızı Rudy Gobert'e yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve tüm maçların ikinci bir bildirime kadar askıya alındığı bildirildi. Test sonucu Utah Jazz ve Oklahoma City Thunder maçı başlamak üzereyken açıklandı. Karşılaşma iptal edildi ve NBA daha sonrasında normal sezon maçlarının askıya alındığını duyurdu.



BASIN TOPLANTISINDA Tİ'YE ALDI

Rudy Gobert pazartesi günü yapılan basın toplantısının sonunda koronavirüsü ti'ye almak için basın toplantısındaki tüm mikrofon, telefon ve kayıt cihazlarına dokunmuştu. Bu olayın üzerinden 3 gün geçmeden Gobert'te koronavirüs testinin pozitif çıkması spor dünyasının gündemine oturdu.



SOSYAL MEDYADA SERT ELEŞTİRİ

Gobert sosyal medyada hem hastalığı ciddiye almadığı hem de kayıt cihazlarına dokunarak cihazların sahiplerini riske attığı için ağır sözlerle eleştirildi. İşte Gobert hakkında sosyal medyada yazılan yorumlardan bazıları;



– Gobert koronavirüs tedbirleriyle dalga geçmek için tüm mikrofonlara dokundu. Bugün testi poizitif çıktı. Merak ediyorum mikrofonlarla virüsü yaydı mı?



– Asıl soru şu: NBA'in içinde kaç çalışan, gazeteci o mkikrofonlara dokunduktan sonra korona kaptı?



– Şimdi çok kötü hissediyor olmalı. Eminim o mikrofonlar başkalarının hastalığı kapmasına neden oldu. Çok cahilce bir davranış.



– Eğer Gobert kendi aptallığı yüzünden NBA ve hayranlarını koronaya maruz bıraktıysa Lig'den atılmalı.