Juventus'lu futbolcu Rugani'nin koronavirüse yakalanması sonrası siyah-beyazlı kulüpte futbolcular karantinaya alındı. İtalyan ekibinde forma giyen milli futbolcu Merih Demiral ise konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Son durumlar hakkında bilgi veren Demiral, "Koronavirüs sebebiyle kulübümüz tedbir amaçlı bazı kararlar aldı. Bu yüzden ben de çalışmalarıma bir süre evimde devam edeceğim. Sağlığım gayet iyi ve panik oluşturacak bir durum yok. Desteklerini iletenlere teşekkürler. Lütfen sizler de gerekli tedbirleri alın" ifadelerini kullandı.
Merih Demiral'dan 'karantina' açıklaması
12.03.2020 - 16:11 | Son Güncelleme: 12.03.2020 - 16:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, "Sağlığım gayet iyi ve panik oluşturacak bir durum yok" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Merih Demiral,Juventus,koronavirüs,karantina,
687529 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/687529.aspx
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P.
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Başakşehir
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15
7
3
25
52
2
Trabzonspor
24
14
7
3
29
49
3
Galatasaray
24
14
6
4
24
48
4
Sivasspor
24
14
6
4
19
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5
Beşiktaş
25
13
4
8
8
43
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Fenerbahçe
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11
7
7
13
40
7
Alanyaspor
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11
6
7
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8
Göztepe
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7
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1
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9
Gaziantep FK
25
8
8
9
-4
32
10
Denizlispor
25
7
7
11
-9
28
11
Gençlerbirliği
24
7
6
11
-10
27
12
Antalyaspor
24
6
8
10
-15
26
13
Malatyaspor
24
6
7
11
1
25
14
Çaykur Rizespor
23
7
3
13
-15
24
15
Konyaspor
25
4
11
10
-13
23
16
Kasımpaşa
24
5
5
14
-18
20
17
Ankaragücü
25
4
8
13
-23
20
18
Kayserispor
24
4
7
13
-31
19
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Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor
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Fraport-tav Antalyaspor - Sivasspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
26
14
8
4
14
50
2
Erzurum BB
26
13
7
6
10
46
3
Adana Demirspor
26
11
9
6
18
42
4
Bursaspor
26
13
6
7
6
42
5
Altay
26
10
9
7
5
39
6
Fatih Karagümrük
26
10
9
7
4
39
7
Akhisar Bld.Spor
25
10
8
7
3
38
8
Ümraniye
25
10
6
9
1
36
9
Keçiörengücü
26
8
10
8
0
34
10
Balıkesirspor
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8
10
8
-1
34
11
Giresunspor
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9
7
9
-4
34
12
Menemen Belediyespor
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9
6
11
-6
33
13
İstanbulspor
25
7
11
7
6
32
14
Altınordu
25
6
9
10
-8
27
15
Osmanlıspor
25
6
7
12
-9
22
16
Boluspor
26
3
12
11
-13
21
17
Adanaspor
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3
10
13
-15
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Eskişehirspor
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-11
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Istanbulspor 0 - 2 Altinordu
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