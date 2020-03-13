Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün başkanlık ettiği ve yaklaşık 4.5 saat süren 'Koronavirüs toplantısı’ndan beklenen karar çıktı. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'deki tüm spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı. Bu hafta sonu yapılacak olan Galatasaray-Beşiktaş ve Trabzonspor-Başakşehir karşılaşmaları başta olmak üzere Türkiye'deki diğer tüm spor müsabakalarına taraftar alınmayacak.

Dün bu karar öncesi Beşiktaş ile G.Saray yönetimleri arasında gerginlik yaşandı. Beşiktaş virüs sebebiyle derbinin seyircisiz oynanmasını teklif etti, G.Saray kabul etmedi. TFF Başkanı Nihat Özdemir ise, "Derbi seyircili oynanacak" açıklaması yaptı. Akşam saatlerinde gelen kararla dev maçın taraftarsız oynanması kesinleşti. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi,"Söz konusu sağlıksa gerisi hikaye. Devlet büyüklerimiz böyle bir tedbir aldı" dedi.

Seyircisiz dev maçlar

26. hafta 15 Mart

Trabzon-Başakşehir

G.Saray-Beşiktaş

29. Hafta 12 Nisan

Başakşehir-G.Saray

30. Hafta 19 Nisan

G.Saray-Trabzon

Kupa 21 Nisan

F.Bahçe-Trabzon