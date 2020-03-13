Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Bu sezon özellikle ilk yarıda sakatlıklardan çok çeken Galatasaray’da nefesler Beşiktaş derbisi için tutuldu. Şampiyonluk yolunda kayıpsız yürümek isteyen sarı-kırmızılılarda Onyekuru şoku yaşanıyor. Galatasaray’ın çarşamba günü yaptığı idmanda sol ayağında ağrı hisseden Nijeryalı yıldız çalışmayı yarım bırakmıştı. Futbolcunun yapılan testler sonrası sol alt arka adalesinde zorlanma tespit edildi. Aslan’ın dün yaptığı antrenmana katılamayan Onyekuru’nun tedavisine hemen başlandı. Teknik ekip kritik derbide 22 yaşındaki kanat oyuncusundan yararlanmak isteğini, sağlık ekibine iletti. Cumartesi gününe kadar özel program ve tedavi ile hazırlanacak Onyekuru’nun durumu son idmanda netlik kazanacak.

Alternatifi Ömer

Fatih Terim her ne kadar Onyekuru’yu, Beşiktaş karşısında kullanmak istese de işini sağlama almak adına alternatif planlar hazırlıyor. En kötü senaryo için çalışmalarını sürdüren deneyimli teknik adam Nijeryalı yıldızın pazara kadar iyileşememesi durumunda Ömer’i sol kanatta oynatmayı düşünüyor. Ancak bu durumda oyun planında da değişikliğe gidecek. Ömer’in sol kanada geçmesiyle, orta saha kurgusunda Lemina-Seri ikilisinin yanında Belhanda veya Emre Akbaba forma giyecek.

MİLLÎ MAÇLAR ERTELENDİ

Yıldızlar evde kaldı

2022 Dünya Kupası ön eleme maçları sebebiyle millî takımlarından davet alan Uruguaylı Muslera ile Kolombiyalı Falcao koronavirüs sebebiyle maçların ertelenmesiyle İstanbul’da kalacak. Bu habere en çok oyuncularının sakatlanmasından korkan Fatih Terim sevindi.

ASLAN İÇİNE KAPANDI

Virüs için tedbirler

∂ Galatasaray Kulübü, koronavirüs tehlikesi sebebiyle bir dizi tedbir aldı. Florya’ya dışarıdan kimse giremeyecek. Sağlık ekibi sürekli olarak oyuncuların ateşini ölçecek. Türk Telekom Stadı da derbi öncesi İBB tarafından dezenfekte edilecek.