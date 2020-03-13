Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sıkıntılı günler geçiren Türkiye, Başakşehir’in Avrupa’daki ilerleyişiyle bir nebze olsun teselli buluyor, yüzü gülüyor. UEFA Avrupa Ligi’nde dün Kopenhag’ı ağırlayan Boz Baykuşlar, sabırla götürdüğü karşılaşmayı son bölümde bulduğu golle 1-0 kazanarak rövanş için ciddi bir avantaj elde etmeyi bildi. Okan Buruk hoca, maç öncesi, ‘gol atmak ve yememek’ üzerine kurmuştu stratejisini, buna uygun bir oyun formatı gördük Başakşehir’de. İlk yarıda Epureanu ve Demba Ba’nın gol denemeleri hepimizde heyecan yaptı ama gol gelmedi.

Teşekkürler Varela!

İkinci yarıda da defans tedbirlerini ihmal etmeden sabırla gol aradı temsilcimiz. 60’ta Zeca kalemizi yoklarken tedirgin etti tribünleri. Oyuna girdiğinde tribünlerin alkışladığı Robinho on sekiz içinden yokladı kaleyi, top direğin yanından autu boyladı ahlar, vahlar arasında. Beklenen gol 86’da geldi. Birkaç dakika önce inanılmaz bir gol kaçıran Demba Ba, ok gibi ceza alanına girdi ve Varela tarafından indirildi. Kazandığımız penaltıyı usta ayak Visca ağlara mıhladı âdeta: 1-0.

Rövanş ertelenir

Kopenhag, UEFA’dan 19 Mart’taki rövanşın ertelenmesini istedi. Bilindiği gibi ikinci karşılaşma seyircisiz oynanacak. Rakip teknik adam Solbakken, “Virüs tehlikesi var. Bu maç oynanmamalıydı. UEFA sanıyorum rövanşı erteler” dedi.

OKAN BURUK: DEĞERLİ BİR GALİBİYET

Turu biz geçeceğiz

∂ Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, “Değerli bir galibiyet oldu. İnşallah bu galibiyet bizi istediğimiz yerde tutacak. İnşallah turu da geçer ve bu galibiyetin değerini daha iyi anlarız. Kopenhag çok pozisyona girmedi ama biz de çok pozisyon vermedik. Rövanş maçının ertelenmesiyle ilgili ne karar verilirse biz saygı duyarız” sözlerini kullandı.