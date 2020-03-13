Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, korona virüs salgınıyla ilgili açıklamada bulundu. Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya yorum yazan Muslera, herkesin sağlığının futboldan önemli olduğunu vurguladı.

Muslera yorumda, korona virüs ile ilgili olarak, "Her insanın sağlığı futbol maçından daha önemlidir. Bunu düşünün" sözlerine yer verdi.