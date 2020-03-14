Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de maçların nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verilmişti. Bu bağlamda hafta sonu oynanacak ve ligin zirvesini yakından ilgilendirecek maçta lider Trabzonspor, M. Başakşehir’i misafir edecek. Maç seyircisiz ama bordo-mavili taraftar koronavirüs salgınına rağmen takımının yanında olmaya kararlı. Trabzonsporlu taraftarlar, Başakşehir maçı öncesi 13.00’te Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde toplanacak. Sosyal medya üzerinden organize olmaya çalışan taraftar forma ve meşalelerle takıma maçın oynanacağı stada kadar eşlik etmeyi planlıyor.

Yalnız değilsiniz

Karadeniz ekibinde taraftarın takıma vermek istediği mesaj da çok net: Asla yalnız yürümeyeceksiniz... Şampiyonluk havasına giren ve erteleme maçını kazanmasının da ardından liderliğe yükselen Trabzonspor, derbi haftasında Başakşehir’i yendiği takdirde çok büyük avantaj elde edecek. Muhtemel bir galibiyet hâlinde en büyük rakiplerden biri olan Başakşehir de ekarte edilecek. Maç maç ilerleyen ve takım üzerinde baskı oluşturmamaya özen gösteren teknik ekip ve yönetim, bu maçtan sonra şampiyonluk söylemini daha baskılı ve vurgulu bir tarzda ifade edecek.

Sörloth’tan iyi haber

Bordo-mavililerin hücumdaki en etkili ismi olan ve Malatya maçında sakatlanan Alexander Sörloth’tan haber var. Norveçli oyuncunun çekilen MR’ı temiz çıktı. Ayağındaki ağrı geçen golcü oyuncu takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Sörloth, Başakşehir karşısında forma giyebilecek.

SAKATLIĞI CİDDİ

Kâmil Ahmet 1,5 ay yok!

Gaziantep maçı sonrası arka adale şikâyeti olan Kâmil Ahmet Çörekçi’nin yapılan muayene ve MR tetkikleri sonucu sol kas grubunda problem tespit edildi. Hüseyin Çimşir’in genelde yedek kuvvet olarak yararlandığı oyuncunun sahalara dönüş süresinin 3-6 hafta arasında olduğu açıklandı.