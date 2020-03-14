Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, takımın durumu ve kendisi hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bein Sports'a konuşan tecrübeli futbolcu, bu sezona çok iyi başlamalarına rağmen hakem kararları sebebiyle yarıştan uzakta kaldıklarını söyledi. 39 yaşındaki oyuncu, "Ne yazık ki son altı hafta içinde istemediğimiz neticelere götürecek hakem hataları belirleyici oldu. Fenerbahçe yalnızlaştırıldı. Biz bunu sahada net bir şekilde hissettik ama oyuncu grubu olarak daha reaksiyonel davranabilirdik. Düzeni bozamadık" sözlerini kullandı. Sezonun genelinde 30 küsur penaltının tekrarlanması gerekirken, ligde sadece üç penaltının tekrarlandığını belirten Belözoğlu, "Bunların ikisi Fenerbahçe için. Lehimize de hatalar olmuş olabilir ama hakkaniyetli bakılırsa aleyhimize olan hatalarla arada ciddi fark var" dedi.

Çocuk gibiyim

Matematiksel olarak şanslarının devam etmesine rağmen işlerinin zor olduğunu ifade eden yıldız oyuncu, "Gerçekçi olmamız gerekiyor. Fark açılmış ve şu anki sıralamada önümüzde altı takım var. Böyle bakarsak, şampiyonluktan ziyade Türkiye Kupası’na yönelmek ve olabildiğince ilk üç sırayı zorlamak gerçekçi hedefler gibi duruyor" diye konuştu. Sakatlığının tamamen geçtiğinin ve takımla birlikte çalışmalara başladığının bilgisini veren sarı-lacivertlilerin kaptanı, "Sahanın içinde olmak bana mutluluk veriyor. Takımıma destek vermek için sabırsızlanıyorum" dedi. Kendisini 39 yaşına kadar sahada tutan şeyin 'futbol aşkı' olduğunu belirten Emre Belözoğlu, "Kaybederken çocuk gibi sinirlenen, kazanırken de çocuk gibi sevinen biriyim. Fenerbahçe taraftarının istediği oyuncu tipi de bu" sözlerini kullandı.

TEKİN’DEN MESAJ:

Göreve hazırım

∂ Fıtık ameliyatı olan Altay Bayındır’ın sahalardan uzak kalacağı süreçte kaleyi koruyacak Harun Tekin “Göreve hazırım” dedi. Bu sezon ligde ilk defa forma giyecek olan tecrübeli eldiven “Ben her zaman oynayacakmış gibi kendimi hazır tutuyordum. Sahada en iyisini yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın” ifadesinde bulundu.

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Hocalık planım yok

Şu an için teknik direktörlük planı olmadığını söyleyen Kaptan Emre, "Yönetimimiz benimle alakalı hangi kararı verirse versin elimden geleni yapmaya çalışacağım. Ben sadece Fenerbahçe'nin kaptanı ve oyuncusuyum. Elimden geldiğince hocalarımıza, teknik ekibe, kendi bilgim ve inandığım doğrular ölçüsünde destek olmaya çalıştım. Bu süreç de aynı şekilde ilerliyor" açıklamasında bulundu.