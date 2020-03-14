Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF Başkanı Nihat Özdemir, “Türk hakemliği için dönüm noktası olacağına inandığımız çok önemli bir projenin ilk adımını atıyoruz. Riva’da bulunan Meral-Celâl Aras Spor Lisesi, Hakem Meslek Lisesine dönüşecek. 2020-2021 Eğitim Öğretim döneminin başlaması ile birlikte, okulumuzda hem Millî Eğitim Bakanlığımızın müfredatı hem de hakem eğitimlerine yönelik müfredat bir arada verilecek. Böylece, lise çağından itibaren donanımlı hakem yetiştirmenin de startını vereceğiz” dedi. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bu projeyle çocuklara hakemlik eğitimi verip kabiliyeti olanların hakem olarak yetiştirileceğini dile getirdi. Törene MHK Başkanı Zekeriya Alp de katıldı.

MİNİ YORUM

Kulağa hoş geliyor ama...

Aralık 2008’de HİF hakemliği projesi başlatılmıştı! 13 Mayıs 2013’te TFF ile Anadolu Üniversitesi arasında hakem eğitimi, üzerine protokol imzalanmıştı. Bu projelerin hepsi çöp oldu! TFF, böyle ambalajlı projeler yerine, mevcut il hakem kurullarına baksın, onlara maddi - manevi kaynak ayırsın. Riva’dakilerin “il hakem kurullarından” haberleri bile yok! Hakem işi; pilot, asker, polis, teknisyen veya laborant yetiştirmeye benzemez! İşte yanılgı da burada! Memlekette doktor, mühendis, avukat olacak çocuk, liseyi bitirdiği ancak 20 yaşına geldiğinde buna karar verebiliyor. Ama hakemlik için 15 yaşında karar verecek. Ailesi arkasında olacak. Fiziği, atletik testleri yeterli olacak. Liseyi, üniversiteyi aksatmadan tamamlayacak. 15 yaşından, 25 yaşına kadar 10 yılını buna adayacak kaç aile, kaç genç çıkar? Hakem Lisesine ümit bağlayanlar, konuya çok yabancılar. Proje bir çöptür. - Ömer Faruk Ünal