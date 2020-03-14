Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs, son olarak Türkiye’ye sıçrarken, virüsün ülke çapında yayılmaması için birçok konuda önlem alındı. Virüsün ortaya çıkmasının hemen ardından tüm spor karşılaşmalarının seyircisiz oynanması kararı alınırken, kulüpler de kendi önlemlerini almayı sürdürüyor. Galatasaray derbisi öncesinde futbolcuların hijyenik bir ortamda yer alması için ilk olarak takım otobüsünü dezenfekte ettiren Beşiktaş Kulübü, tesisleri de dezenfekte ettirdi. Bu akşam yapılacak olan antrenmanın ardından Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde kamp yapacak olan futbolcular için hijyenik bir ortam oluşturan Beşiktaş Kulübü, ‘Antimic Nano Teknolojik’ koruma kalkanı uygulamasıyla futbolcuların yatak odalarını, soyunma odasını, fitness salonunu, restoran ve ortak oturma alanlarını dezenfekte ettirerek yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı koruma altına aldırdı.
Beşiktaş Kulübü, tesisleri dezenfekte etti
14.03.2020 - 13:41 | Son Güncelleme: 14.03.2020 - 13:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünyayı saran ve son olarak Türkiye’ye de sıçrayan korona virüs için önlemler artarak devam ediyor. Önlemler konusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Kulübü de, bu anlamda takım otobüsünün ardından Nevzat Demir Tesisleri’ni de dezenfekte etti.
Etiketler : Beşiktaş Kulübü,
687954 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/687954.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
25
15
7
3
25
52
2
Trabzonspor
24
14
7
3
29
49
3
Galatasaray
24
14
6
4
24
48
4
Sivasspor
24
14
6
4
19
48
5
Beşiktaş
25
13
4
8
8
43
6
Fenerbahçe
25
11
7
7
13
40
7
Alanyaspor
24
11
6
7
18
39
8
Göztepe
24
9
7
8
1
34
9
Gaziantep FK
25
8
8
9
-4
32
10
Denizlispor
25
7
7
11
-9
28
11
Gençlerbirliği
24
7
6
11
-10
27
12
Antalyaspor
24
6
8
10
-15
26
13
Malatyaspor
24
6
7
11
1
25
14
Çaykur Rizespor
23
7
3
13
-15
24
15
Konyaspor
25
4
11
10
-13
23
16
Kasımpaşa
24
5
5
14
-18
20
17
Ankaragücü
25
4
8
13
-23
20
18
Kayserispor
24
4
7
13
-31
19
Süper Lig Fikstür
26.Hafta Maçları
13.03.2020 20:00
Ankaragücü 2 - 1 Rizespor
13.03.2020 20:00
Kasimpaşa 2 - 0 Göztepe
14.03.2020 14:00
Denizlispor - Gençlerbirliği
14.03.2020 17:00
Alanyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
14.03.2020 20:00
Konyaspor - Fenerbahçe
15.03.2020 13:30
Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor
15.03.2020 16:00
Trabzonspor - Başakşehir
15.03.2020 19:00
Galatasaray - Beşiktaş
16.03.2020 20:00
Fraport-tav Antalyaspor - Sivasspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
26
14
8
4
14
50
2
Erzurum BB
26
13
7
6
10
46
3
Adana Demirspor
26
11
9
6
18
42
4
Bursaspor
26
13
6
7
6
42
5
Altay
26
10
9
7
5
39
6
Fatih Karagümrük
26
10
9
7
4
39
7
Akhisar Bld.Spor
25
10
8
7
3
38
8
Ümraniye
25
10
6
9
1
36
9
Keçiörengücü
26
8
10
8
0
34
10
Balıkesirspor
26
8
10
8
-1
34
11
Giresunspor
25
9
7
9
-4
34
12
Menemen Belediyespor
26
9
6
11
-6
33
13
İstanbulspor
25
7
11
7
6
32
14
Altınordu
25
6
9
10
-8
27
15
Osmanlıspor
25
6
7
12
-9
22
16
Boluspor
26
3
12
11
-13
21
17
Adanaspor
26
3
10
13
-15
19
18
Eskişehirspor
26
7
4
15
-11
16
PTT 1. Lig Fikstür
28.Hafta Maçları
14.03.2020 16:30
Karagümrük - Altay
14.03.2020 19:00
Bursaspor - Boluspor
15.03.2020 14:00
Hatayspor - ümraniyespor
15.03.2020 16:30
Adanaspor - Keçiörengücü
15.03.2020 16:30
Menemenspor - Istanbulspor
15.03.2020 19:00
Osmanlispor - Giresunspor
15.03.2020 19:00
Akhisarspor - Erzurumspor
16.03.2020 19:00
Altinordu - Ekol Hastanesi Balikesirspor
16.03.2020 19:00
Eskişehirspor - Adana Demirspor