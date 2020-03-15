Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kritik Beşiktaş derbisi öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cengiz, gazetecilerin “Mesut Bakkal’ın teşvik primi itirafı sonrası Beşiktaş’ın şampiyonluk talebi için ne söylersiniz?” sorusuna karşılık, “Bunlara girmeyelim. Girersek 43’ten gireriz, Rize’den çıkarız. Oradan çıkarız, Gençlerbirliği’ne gireriz. Süper Kupa neden oynanmadı diyebiliriz. Bunlara girmeyelim, camiaları birbirine düşürmeyelim” tepkisini verdi.

> Ayıptır, yapmayın!

Derbinin seyircisiz oynanacak olmasıyla ilgili olarak da Cengiz “Halk sağlığı her şeyden daha önemlidir. Sanki seyircisiz oynadığımızda Galatasaray’dan 3 puan alabilir miyiz diye bir düşünce olduğunu gördük. Bu hiç hoş değil. Başkan dün hijyen içinde oynansın dedi, şimdi ertelensin diyorlar dediler. Ayıptır! Bizim açıklamamızın arasında devletimizin aldığı bir karar oldu. Bir basketbolcumuz ateşlendi, virüs belirtisi yok ama kontrol altında tutulacak’ diye konuştu.

Erken gol hesabı

Galatasaray, bugün Türk Telekom’da oynayacağı Beşiktaş maçının son taktik provasını da yaptı. Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim galibiyetin şifresini ‘erken gol’ olarak belirledi. Tecrübeli hoca, ilk dakikalarda bulunacak bir golün işlerini kolaylaştıracağını söyledi.

FALCAO İNANIYOR

Tek yol galibiyet

∂ Radamel Falcao, Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılacaklarına inandığını söyledi. Porto, Atletico ve Monaco’da oynadığı dönemlerde Beşiktaş’a rakip olduğunu hatırlatan Kolombiyalı “Bu önemli maçı kazanacağımızdan şüphem yok” diye konuştu.

BEŞİKTAŞ’A KARŞI

Muslera’nın boşu yok

∂ Galatasaray’ın yıldız kalecisi Muslera’nın ilginç bir istatistiği ön plana çıkıyor. 33 yaşındaki kaleci, Galatasaray’a geldiğinden beri hiç Beşiktaş maçını kaçırmadı. Muslera çıktığı 20 Beşiktaş derbisinde 10 galibiyet, 6 mağlubiyet, 4 beraberlik gördü.

TALISCA’DAN MÜJDE

Yakında geliyorum

∂ Anderson Talisca, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Beşiktaş Kulübü eski oyuncusunun 2016/17 sezonunda G.Saray’a attığı golü paylaştı. Talisca bu paylaşıma, “Sizi seviyorum, Yakında döneceğim” yorumu yazınca taraftarlar coştu.

LENS KULÜBEDE

Son tercih Boyd

∂ Geçen hafta Jeremain Lens’i sağ bekte oynatan Sergen Yalçın, Hollandalı oyuncuyu derbide kulübeye çekecek. Ankaragücü karşısında ilk on birde sahaya çıkan Tyler Boyd ise Galatasaray maçında orta alanın sağ kanadında forma giyecek.