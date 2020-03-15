Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 26. hafta maçında Konyaspor evinde Fenerbahçe ile karşılaştı. Mücadele Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Luiz Gustavo, "Golle ilgili konuşmaya gerek yok, maç hakkında konuşmalıyız. Son röportajda da söyledim, bir teknik direktör gittiğinde bunda oyuncuların da büyük suçu vardır. Bugün de sahada bunu kanıtladık. Sorumluluğu kabul etmeliyiz, sahadaki görüntü utanç verici. En azından savaşmamız ve kazanan bir takım görüntüsü ortaya koymamız gerekiyor" dedi.

"İŞLER İYİYKEN HERKES RONALDINHO"

Deneyimli oyuncu, "Neyin eksik olduğunu söylemek zor. Görüyoruz ki işler iyi gidiyorken, sahada herkes Ronaldinho gibi oynuyor ama işler zor gidince, aynı isteği göremiyorum. Formasını giydiğimiz bu büyük tarihi olan kulübe saygı göstermemiz gerekiyor" diye konuştu.