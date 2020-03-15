Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Emre Taşdemir soldan ortasında penaltı noktası üzerinde Hasan Hüseyin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

8. dakikada sağ kanattan Zoran Kvrzic'in yerden ortasında ön direğe hareketlenen Mesanovic, Arturo Mina tarafından düşürüldü ve hakem penaltıyı verdi.

11. dakikada penaltı kararından vazgeçildi. VAR'ın incelemesi neticesinde pozisyonun başında Mesanovic'in ofsaytta olduğu tespit edildi.

22. dakikada Mensah sağ kanattan rakiplerini çalımlarla geçerek pasını Mesanovic'e verdi. Arka direkte bomboş pozisyonda bulunan Mesanovic, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi 1-0

42. dakikada Acquah’ın hatalı pasında Mensah topu aldı ve solunda bulunan Pedro Henrique’ye pasını verdi. Pedro ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle’nin solundan yerden ağlara gitti. 2-0

45+2. dakikada Mensah’ın uzun pası ile sağdan ceza sahası içine giren Mesanovic, Mina’nın müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

45+3. dakikada topun başına geçen Mensah'ın vuruşunda kaleci Farnolle sağına uzanarak penaltıyı kurtardı. Dönen topu savunma kornere gönderdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada sağ kanattan ceza sahasına Vidar Kjartansson'un şutunu kaleci çeldi. Dönen topa sol çaprazdan Karim Hafez bir kez daha kaleyi yokladı ancak Lung topu kornere çeldi.

54. dakikada ceza sahası içinden sol taraftan yerden pasında Kjartansson vurdu, kaleci Lung gole izin vermedi.

70. dakikada Gökhan Töre’nin ara pasında Karim Hafez, sol kanattan ortasında ön direkte Kjartansson kafayla topu ağlara gönderdi. 2-1

76. dakikada Gökhan Töre'nin kullandığı serbest atışta, Mustafa Akbaş'ın kafa vuruşunu kaleci Lung on anda çizgiden çıkardı.

85. dakikada Malatyaspor ceza sahası önünden Mensah'in vuruşunda kaleci Farnolle topu kornere çeldi..

90.dakikada Gökhan Töre sol çaprazdan serbest vuruşunda Sapunaru’dan seken topu Mina tamamladı, meşin yuvarlak direkten döndü. Boşta kalan topa Kjartansson hamle yaptı. Bu oyuncunun vuruşunda gol çizgisi üzerinde Kayserispor defansı topu uzaklaştırdı.

90+7. dakikada sağ kanattan Hasan Hüseyin'in pasında ceza yayı üzerinde Mensah’ın vuruşunda top, direğin yanından az farkla auta çıktı.