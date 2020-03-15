Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Türk futbolunun ve @Trabzonspor'un büyük efsanelerinden 'Dozer' Cemil Usta'yı vefatının 17. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum."