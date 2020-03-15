Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray BJK maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettiklerinize haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Galatasaray deplasmanına konuk oluyor. Türkiye'nin beklediği dev maç, corona virüsü salgınına karşı alınan önlemler kapsamında seyircisiz oynanıyor. Galatasaray, evinde kazanarak liderlik yarışını sürdürmek istiyor. Öte yandan Beşiktaş ise, zorlu deplasmanda kazanarak liderlik yarışına ortak olmanın peşinde. Peki GS BJK derbisi şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği mücadelede, yardımcı hakem olarak Volkan Ahmet Narinç ve İsmail Şencan görev yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hakan Ceylan olacak. Yarın saat 20.00'de başlayacak dev maç beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise tg.com.tr'de.

Galatasaray - Beşiktaş muhtemel 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer Bayram, Feghouli, Onyekuru, Falcao

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Atiba, Lens, Boateng, N'Koudou, Burak Yılmaz

9 haftadır yenilgi yok

Galatasaray ligde oynadığı son 9 maçta rakiplerine mağlup olmadı ve 8 kez 3 puanı alan taraf oldu. 1 maçta ise berabere kaldı. Cim Bom bu süreçte 26 gol atarken, kalesinde ise 5 gol gördü.

En az golü Aslan yedi

Galatasaray ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar geride kalan 25 haftada sadece 20 gol yedi.

3 futbolcu ceza sınırında

Cim Bom’da derbi öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Feghouli, Donk ve Seri, Beşiktaş karşısında sarı kart görmeleri durumunda 27. haftada Rizespor deplasmanında takımı yalnız bırakacak.

Kara Kartal’da 6 isim sınırda

Siyah-Beyazlılar’da Galatasaray derbisi öncesinde 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Atiba, Caner, N’Koudou, Boyd ve Umut Nayir haftalardır sarı kart ceza sınırında ve son üç maçı kart görmeden geçmeyi başararak Galatasaray derbisine takımın eksiksiz çıkmasını sağladı. Trabzonspor, Çaykur Rizespor ve Ankaragücü maçlarını kart görmeden geçiren altı futbolcudan, Galatasaray derbisinde kart görecek olanlar 27’nci haftada oynanacak Antalyaspor mücadelesinde yer alamayacak.

Tek eksik Adem Büyük

Galatasaray dev mücadeleye tek eksikle çıkacak. Sakatlığı devam eden Adem Büyük, kadroda yer almıyor. Tecrübeli futbolcunun yokluğunda, Andone 21 kişilik kadroya dahil edilecek.

Burak Yılmaz son 7 maçta 6 gol attı

Adem Ljajic, Beşiktaş formasıyla geçen hafta Ankaragücü’ne klas bir gol kaydederek formunun zirvesinde olduğunu göstermişti. Beşiktaş'ta Burak Yılmaz’ınson 7 karşılaşmada 6 golü bulunuyor ayrıca Ganalı yıldız Boateng, 5 mücadelede rakip fileleri 2 kez sarstı.

1 milyar 230 milyon TL’lik derbi

Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-kırmızılıların önde olduğu görülüyor. Transfermarkt’ın verilerine göre Aslan; kadrosunda yer alan futbolcuların 101 milyon 450 bin Euro'luk değeriyle ligde ilk sırada yer alıyor. Kartal'ın kadrosundaki futbolcuların değeri ise 73 milyon 580 bin Euro ve ligde dördüncü sırada bulunuyor. Günlük kura göre iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 1 milyar 230 milyon TL.