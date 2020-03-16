Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Seyircisiz, tatsız-tuzsuz derbi başladığı gibi bitti: 0-0. Soğuk havada, yağışın doksan dakika durmadığı maçta iki tarafın oyuncuları da mücadele etti. Ama pozisyonu az, temposu düşüktü merakla beklenen derbinin. Galatasaray, Trabzon ile Başakşehir’in berabere kalmasından sonra, Beşiktaş’ı yenerek şampiyonluk şansını daha da artırmak istiyordu. Diğer tarafta Sergen Yalçın ve öğrencileri yarışın içinde kalmak için tarihî rakibinden alacağı üç puanın hesabındaydı. Galatasaray şampiyonluktaki rakiplerinin birer puanla kapattığı haftada, önüne gelen fırsatı elinin tersiyle itti.

Feghouli tutturamadı!

Sarı-kırmızılıların topa hâkim olduğu ilk kırk beşte pozisyon sayısı yok denecek kadar azdı. 17’de Seri’nin kullandığı kornerde harika yükselen Donk’un kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti. İkinci yarı daha hızlı başladı. 50’de Ömer’in ortasına Falcao kafayı çok sert vurdu. Ancak top direğin dibinden dışarı gitti. 55’de N'Koudou karşı karşıya pozisyonda sert vurdu, Muslera mutlak gole izin vermedi. 78’de soldan ceza sahasına giren Ömer uzak köşeye vurdu. Karius’un çeldiği topu, Feghouli boş kale yerine dışarı yolladı. 85’te Onyekuru zoru başardı, altı pasın hemen önünden müsait pozisyonda, topu üstten dışarı yolladı. Geriye kalan dakikalarda da gol sesi çıkmadı ve tarihî rekabette taraflar birer puana razı oldu.

Bu kadar abartmayın

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın maçın ardından, "İki tarafı da memnun etmeyen bir sonuç! Biz de kazanmak istiyorduk, iyi mücadele ettik. Seyir zevki veren bir maç olmadı, iki taraf da birbirini iyi çalışmış. Şampiyonluk umutlarımız zaten azdı. Kalan maçların hepsini kazanırsak nerede bitiririz bilemiyorum" derken G.Saray kanadından gelen 'maç ertelenmeliydi' tepkileri için, "Yabancı futbolcular koronavirüsten dolayı çekiniyor ancak dünyanın diğer ülkelerine baktığınız zaman Türkiye şu anda en güvenli yer. Oyunculara doktorlar aracılığıyla 'dünyanın korona konusunda en iyi ülkesindesiniz' dedik. Biraz abartıyoruz gibi geliyor bana. Sağlık Bakanlığı, devletimiz çok iyi çalışıyor" sözlerini kullandı.

N'KOUDOU'DAN MESAJ

En önemlisi sağlık

∂ Beşiktaş'ın sol açığı N'Koudou, "Taraftarların olmaması garip bir durumdu ve en önemlisi sağlık. Bugün sağlıklı olan insanların bunun bir ayrıcalık olduğunu bilmesi lazım. Sahaya odaklanmaya çalıştık ve elimizden geleni yaptık" dedi.

ELNENY MEMNUN

Kötü sonuç değil

∂ Beşiktaş'ın ön liberosu Mohamed Elneny, "Bu maçta iyi bir performans gösterdim. Her gün bunun için çalışıyorum. Takım arkadaşlarımla da gurur duyuyorum. Ortaya bir mücadele koyduk. Beraberlik kötü bir sonuç değil" dedi.

BOYD: ÇOK ÇALIŞIYORUM

Hayal kırıklığı oldu

∂ Beşiktaş'tan Tyler Boyd, "Her oyuncu oynamak ister. Ben de çok çalışıyorum. Beşiktaş forması giymek bir onur. Galip gelememek hayal kırıklığı oldu. Her şeyi ortaya koyduk ama 3 puana yetmedi" sözlerini kullandı.