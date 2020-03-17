Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Beşiktaş derbisini geride bırakan Galatasaray’da yönetiminden teknik ekibine kadar herkes “Önce sağlık” dedi ve Florya’da adeta seferberlik ilan edildi. Salgın sebebiyle ülkemizde önlemler ağı genişlerken Galatasaray Kulübü de daha önce aldığı tedbirleri iyice arttırdı. Beşiktaş derbisi sonrası Fatih Terim oyuncularına çarşambaya kadar izin verdi. Bu izin sırasında mecbur kalınmadıkça evlerden dışarı çıkılmaması istendi. Florya Metin Oktay Tesislerinin kapıları âdeta mühürlendi. Altyapılar ve futbol okulları da bir süreliğine kapandı. Dışarıdan içeriye göreviler haricindeki giriş yasaklandı. Ve bu süreçte Florya Metin Oktay Tesisleri’nin a’dan z’ye detaylı olarak dezenfekte edilmesine karar verildi. Oyuncuların kullandığı malzemeler ile mutfak bölümü özel deterjanlarla yüksek ısılarda yıkanarak dezenfekte edilecek.

> Maç analizi yok

TFF’nin koronavirüs salgını önlemleri karşısında geçtiğimiz hafta maçları ertelemeyip seyircisiz oynatma kararı Galatasaray’da tepkilere yol açmıştı. Seyircisiz oynanan derbi sonrası başta teknik direktör Fatih Terim olmak üzere kaptan Muslera ve bir çok isim de bundan dolayı rahatsızlıklarını dile getirmişti. Oyuncuların salgın sebebiyle yaşadığı tedirginlik Beşiktaş derbisinde de görülmüştü. Fatih Terim genellikle maçın ilk kritiğini mücadele sonunda soyunma odasında yapıyordu. Ancak 0-0 biten Beşiktaş derbisi sonrası sarı-kırmızılılar soyunma odasında çok uzun kalmadı. Fatih Terim’in de maçla ilgili herhangi bir konuşma yapmadığı öğrenildi.

Belhanda kayıplarda

Cimbom’un hem hücum hem de savunma yönündeki önemli ve etkin ismi Younès Belhanda’ydı. Gününde bir Faslı oyuncu her teknik adamın vazgeçemediği isimdi. Hele de Fatih Terim’in. Futbolunun yanı sıra disiplinsizliğiyle de sınırda olan ve tehlike arz eden Belhanda’dan yüksek verim alan Fatih Hoca, Beşiktaş derbisinde de büyük bir beklenti içindeydi. On bire alınan sarı-kırmızılı oyuncu beklentilerin çok uzağında kaldı. Sahada yokları oynayan Belhanda ikinci yarıda kenara alındı. Özellikle Emre Akbaba’nın dönmesiyle forma şansı azalan Faslı isim, verilen şansı iyi kullanamadı ve gelecek maçlar adına kulübe yolu göründü. Hatırlanacağı gibi sezon başı ve devre arasında Belhanda’nın satışı gündeme gelmiş ancak istenilen şartlarda teklif alınamamıştı.

OPERASYON...

Ömer’de kırık var

∂ Galatasaray’a derbinin faturası ağır oldu. İki önemli puan yitiren sarı-kırmızılılar Ömer Bayram’dan gelen haberle de sarsıldı. İkinci yarıda oyuna giren Ömer’in el tarak kemiğinde kırık tespit edildi. Sağlık ekibi ise 28 yaşındaki oyuncuyu bir-iki gün içinde operasyona alma kararı verdi.

EVDEN ÇIKMAYIN

Donk’tan ‘sağlık’ mesajı

∂ Galatasaraylı Ryan Donk, koronavirüs uyarısı yaptı. Hollandalı “Bu virüse karşı sorumluluk hepimizin. Ellerimizi sık sık yıkamalı ve kalabalıklardan uzak kalmalıyız. Gerekmedikçe evden çıkmamalıyız. Bizim sahada olduğumuza bakmayın, herkese sağlıklı ve güvenli günler diliyorum” dedi