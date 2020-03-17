Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın birçok bölgesini etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle spor organizasyonları da ertelenmeye devam ediyor. Bu bağlamda 2021 yılına alınan Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) ardından bu yaz yapılması planlanan Copa America da ertelendi. Süper Lig'den de Isla, Falcao, Muslera gibi yıldız futbolcuların mücadele etmesi beklenen turnuva, 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.