Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 27. haftasında; 20, 21 ve 22 Mart’ta oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri belirledi. Haftanın açılış maçı olan Fenerbahçe - Kayserispor mücadelesinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
İşte 27. haftanın hakemleri:
20 Mart Cuma
20.00 Fenerbahçe - Kayserispor: Atilla Karaoğlan
21 Mart Cumartesi
14.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır
17.00 Yeni Malatyaspor - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Ümit Öztürk
22 Mart Pazar
13.30 Gençlerbirliği - Konyaspor: Alper Ulusoy
16.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 M. Başakşehir - A. Alanyaspor: Ali Şanslan
19.00 Göztepe - Trabzonspor: Zorbay Küçük