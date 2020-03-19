Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavililerin patronu Ahmet Ağaoğlu, gündeme dair açıklamalar yaptı. Karadeniz gazetesine konuşan Ağaoğlu, flaş açıklamalar yaptı. Maskeyle basının önüne çıkmasını değerlendiren Ağaoğlu “O gün 20 tane mikrofona konuştum. Röportaj alanına gelirken maskemi taktım. Belki bende de koronavirüs var. Kimde olup olmadığını şu an için bilemiyoruz. Benim amacım orada medya mensuplarını korumaktı. Mesela geçtiğimiz haftalarda NBA oyuncusu tüm mikrofonları mıncıkladı. Sonra testi pozitif çıktı. Ama benim vicdanım rahat” dedi.

> Devletin kararına saygı duyarız

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e de göndermelerde bulunan Ağaoğlu “Bir kulüp başkanı çıkıyor ‘Tüm stadımızı dezenfekte ettik. Hiçbir sorun yok. Maç oynanabilir’ diyor. Sonrasında seyircisiz kararı çıkınca, ‘Maçlar ertelenmeli’ açıklaması yapıyor. Bu açıklamayı yapanları samimi bulmuyorum. Eğer en başından, ‘Ligler ertelenmeli. Devletin aldığı karara saygı duyarız’ deseydi o zaman samimi bulurdum. Biz devletimizin aldığı her türlü karara saygı duymak zorundayız” ifadesini kullandı.

OBI BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Mikel şaşkınlığı

∂ Bir Obi Mikel geldi geçti Trabzonspor’dan. Hem de çok kısa sürede... Trabzonspor’da koronavirüs salgını nedeniyle kendisini rahat hissetmediği gerekçesiyle yolların ayrıldığı Nijeryalı beklentilerin altında kaldı. Senelerce Chelsea forması giyen ve Premier Lig tarihinin en önemli yabancılarından biri olan 32 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili takımda 27 maçta forma giyerken gol veya asist yapma başarısı gösteremedi. Sezon başında formsuz olan Nijeryalı oyuncunun tam anlamıyla kendisini toparlaması eylül ayının ortasını bulmuştu. Kariyeri boyunca iki Premier Lig şampiyonluğu, bir UEFA Avrupa Ligi ve bir Şampiyonlar Ligi kupası kaldıran Mikel’in tecrübesiyle Trabzonspor’a şampiyonluk yarışında önemli bir katkı sağlayacağına inanılıyordu. Ancak erken ayrılık geldi.

EN ZOR KARAR

Obi Mikel, ayrılığı değerlendirip “Destekleri için bütün taraftarlara takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar verdiğim en zor kararlardan biriydi ancak bu durumda ailelerimizle ilgilenmek, vakit geçirmek ve onları korumak mecburiyetindeyiz” ifadesini kullandı.

ÇİMŞİR’DEN TAKIMA...

Yanınızdayız

∂ Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, zorlu süreçte oyuncularına seslendi. Zor günlerden geçtiklerini belirten genç teknik adam bu süreci el birliği ile aşmak için herkesin üzerine düşünenin en iyisini yapacağına inandığını söyledi. Sağlığın her şeyden önemli olduğunu belirten Hüseyin Çimşir, maddi ve manevi olarak her oyuncusunun yanında olduğunu belirtti.

DÖRT MAÇTIR SUSKUN

Hayırdır Sörloth

∂ Bordo-mavililerin son maçlarında suskun bir isim var. O da gol krallığında (19) zirvede bulunan Alexander Sörloth... Norveçli oyuncu son dört maçta rakip fileleri havalandıramadı. En uzun suskunluk dönemini geçiren Norveçli gole şartlanmadığını önemli olanın takıma katkı sağlamak olduğunu vurguladı.